Dinsdag bewolking met zacht weer, vanaf donderdag doet de temperatuur een stapje terug

Het zachte en bewolkte weer van maandag zet zich nog even voort. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft de temperatuur de komende dagen rond de 13 graden. Wel is er kans op een bui.

“Dinsdag is er veel bewolking met in de ochtend naar het noorden wegtrekkende lichte regen. In de middag kan het af en toe even opklaren. Het is zacht bij 13 graden en er waait een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4. In de nacht is het droog en zacht bij 11 graden.

Woensdag houdt het zachte weer aan en wordt het opnieuw 13 graden. Daarbij blijft het droog en schijnt de zon geregeld. De zuidwestenwind is stevig, windkracht 4 of 5.

Donderdag doet de temperatuur een stapje terug naar een graad of 10 maar ook dan blijft het droog.

Voor het weekendweer, kijk op de weerpagina of luister naar het weerpraatje om 8:50 uur tijdens de OOG/Ochtendshow.”