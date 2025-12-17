Dierenweide dreigt te verdwijnen

Dierenweide Minerva in Hoogkerk dreigt te verdwijnen door een tekort aan beheerders.

De dierenweide is een belangrijke ontmoetingsplek in de wijk, waar kinderen spelen en bezoekers dieren van dichtbij kunnen ontmoeten.

Op het terrein leven onder andere schapen, geiten, konijnen, varkens en kippen. Daarnaast zijn er speeltoestellen voor kinderen. De dierenweide werd opgericht in 1992 en bestaat dus al meer dan dertig jaar.

Het probleem is de afgelopen tijd groter geworden door nieuwe wetgeving. Bezoekers mogen niet langer vrij tussen de dieren lopen, waardoor de huidige inrichting van het terrein niet kan blijven bestaan en opnieuw moet worden ingedeeld.

Volgens de leiding vraagt dat om een sterkere organisatie en meer mensen die het beheer op zich kunnen nemen. Daarom is er dringend behoefte aan nieuwe beheerders.

Om geïnteresseerden te informeren, organiseert Dierenweide Minerva op 12 januari een bijeenkomst over de beheersfunctie. Mensen die interesse hebben, kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar red.dedierenweide@proton.me.