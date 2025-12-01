Dierenopvang in Stad geschokt door achtergelaten tamme rat: ‘Waarom laat iemand het zo ver komen?’

Foto: Stichting Dierenopvang,Groningen

Medewerkers van de Stichting Dierenopvangcentrum Groningen zijn zich zaterdagavond rot geschrokken toen ze twee achtergelaten tamme ratten binnenkregen.

De opvang aan de Oude Aadorperweg werd ’s avonds gebeld door iemand die met spoed een plek nodig had. De beller vertelde dat de ratten waren achtergelaten door een huisgenoot en vroeg of ze voor één nacht terechtkonden. Volgens de opvang leek het om een rustige noodopvang te gaan, maar bij aankomst bleek dat het verhaal niet volledig was.

“Ik dacht eerst echt drie ratten te zien toen ik van bovenaf in het bakje keek. Toen ik het goed kon zien, schrok ik mij rot”, schrijft een medewerker van de opvang op Facebook over één van de ratten, die een groot gezwel aan zijn buik had en duidelijk pijn leed. “Waarom is hier geen dierenarts bij gehaald? Waarom is hierover niks aan de telefoon verteld!? Wat zal hij een pijn en ongemak hebben. Net wanneer je denkt dat het niet erger kan, zie je dit.”