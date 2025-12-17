‘Dick Lukkien blijft tot zomer 2028 trainer van FC Groningen

Dick Lukkien heeft zijn contract bij FC Groningen met twee seizoenen verlengd. Dat meldt RTV Noord woensdagavond.

De Veendammer zou zich daarmee tot medio 2028 hebben verbonden aan de club. Lukkien tekende in 2023 voor drie seizoenen bij FC Groningen, tot de zomer van volgend jaar. Daar komen dus nog eens twee jaar bij.

Na zijn overstap van FC Emmen promoveerde Lukkien in zijn eerste seizoen bij FC Groningen met het team naar de Eredivisie. Dit seizoen staat FC Groningen vijfde in de Eredivisie. Winst tegen Go Ahead Eagles komende zondag zorgt sowieso voor behoud van deze plek tijdens de winterstop. Bij een gelijkspel of verlies kan FC Groningen nog worden ingehaald door AZ of FC Twente.