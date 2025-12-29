Dialyse Centrum Groningen van UMCG wint 10 duizend euro

Foto Kuo Lee via Pexels

Stefanie Bokma en Harrie van Til van het Dialyse Centrum in het UMCG hebben de Renal Impact Award gewonnen. De communicatiemedewerkers ontvingen de onderscheiding samen met een bedrag van 10.000 euro tijdens het Dialyse Symposium in Assen.

De jury prijst de twee medewerkers van het UMCG voor hun bijdrage aan het begrijpelijk en toegankelijk maken van patiëntinformatie voor alle patiënten, ook voor mensen die laaggeletterd of anderstalig zijn en voor mensen met een visuele of auditieve beperking. “Zo kan iedere patiënt meedenken, meebeslissen en de regie nemen over diens eigen behandeling”, aldus de juryleden.

Eerste keer

De Renal Impact Award is een jaarlijkse prijs voor medewerkers in de zorg die ‘op uitzonderlijke wijze’ bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met chronische nierschade. Het is de eerste keer dat de prijs wordt uitgereikt.

Naast het project van het UMCG, waren er acht anderen genomineerden. Het is de bedoeling dat het duo het geldbedrag gaat gebruiken om hun initiatief verder te ontwikkeld.