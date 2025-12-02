Dertig maanden cel geëist tegen man die baby meenam uit UMCG

Foto: Joris van Tweel

Het Openbaar Ministerie eist dertig maanden cel tegen een 45-jarige man uit een azc in Burgum, omdat hij zijn pasgeboren dochter zonder toestemming meenam uit het UMCG. Dat meldt DvhN dinsdagmiddag.

De man vertrok op 6 juni met zijn ernstig zieke dochter uit het UMCG en haalde onderweg ook twee andere dochters op. Bij de grensovergang bij Bunde werd hij aangehouden. Het kind was al als vermist opgegeven en de Nederlandse politie had een opsporingsbevel uitgevaardigd naar zowel het kind als de vader. Na medische eerste hulp werd de zuigeling per ambulance teruggebracht naar het UMCG en de vader werd teruggestuurd naar Nederland.

In de rechtbank ontkent de man dat hij zijn dochter wilde ontvoeren. Hij zegt dat hij terug wilde keren naar het ziekenhuis, maar verkeerd reed. Maar het OM voert aan dat de man zijn kamer in het azc had leeggehaald. Ook had hij de spullen van zijn dochter meegenomen uit het ziekenhuis. Het OM vindt daarom dat de Moldaviër van plan was het kind zonder gezag mee te nemen. Ook bracht de man zijn kind in gevaar, door haar uit het ziekenhuis te halen waar ze noodzakelijke zorg kreeg. De man zelf stelt dat nooit duidelijk aan hem is uitgelegd dat wat hij deed niet mocht.

De rechter doet uitspraak op 16 december.