Dennis Schuldink nieuwe griffier van provincie Groningen

Foto via Provincie Groningen

Dennis Schuldink is woensdag benoemd als nieuwe griffier van de provincie Groningen. Hij volgt Nettie Engels op, die na meer dan 13 jaar stopt.

Schuldink is voorgedragen door de werkgeverscommissie van Provinciale Staten. Zijn benoeming werd woensdag unaniem goedgekeurd tijdens een formele statenvergadering, waarna hij is beëdigd. Schuldink begint officieel op 2 april 2026 met zijn werkzaamheden voor Provinciale Staten.

Op dit moment werkt Dennis Schuldink bij de provincie Groningen als teamleider Kwaliteit en Control en als coördinerend concernjurist. Hij heeft veel ervaring in het openbaar bestuur en goed inzicht in de politieke en bestuurlijke processen. Robert de Wit van de werkgeverscommissie zegt daarom: “Dennis Schuldink kent de belangrijkste taken van de provincie en heeft oog voor grote dossiers. We zien in hem iemand die Provinciale Staten met betrokkenheid en zorgvuldigheid zal ondersteunen.”