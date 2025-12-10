Demonstratie in Amsterdam tegen onderwijsbezuinigingen trok veel Groningers

Foto: GSb

Voor de landelijke demonstratie tegen de onderwijsbezuinigingen togen dinsdag zo’n 250 studenten en docenten naar Amsterdam. Dat meldt de Groninger Studentenbond GSb.

De staking trok in totaal meer dan 7.000 mensen. Zij hadden één boodschap aan Den Haag, namelijk maak de bezuinigingen ongedaan. Volgens de GSb verdwijnt nog altijd circa een miljard euro uit de begroting voor het hoger onderwijs. De beloften die in de verkiezingscampagne zijn gemaakt over het terugdraaien van die bezuinigingen moeten ook waargemaakt worden.

Na een programma met sprekers trok een stoet van demonstranten door de binnenstad van Amsterdam. Ze zijn bezorgd, zowel over de medewerkers, studieprogramma’s en infrastructuur die wegbezuínigd worden. Ook komt volgens de organisatie de onafhankelijkheid van de wetenschap steeds meer onder druk te staan.