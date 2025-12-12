De veiligheid in het Groningse nachtleven staat onder druk – hoe ervaar jij het uitgaansleven? | OOG Panel

Poelestraat in de nacht

In Groningen is het uitgaansleven volop in beweging. Er wordt veel gesproken over veiligheid, drukte en veranderingen in het nachtleven. De gemeente Groningen presenteerde onlangs het actieplan ‘Veilig Uitgaan’ met daarin maatregelen om het uitgaan veiliger te maken en incidenten te verminderen.

OOG is benieuwd hoe het uitgaanspubliek daar zelf tegenaan kijkt. Hoe ervaar jij het uitgaan in Groningen? Voel jij je veilig als je op stap gaat? En wat zou er volgens jou moeten veranderen?

Onder ‘uitgaan’ verstaan we in dit onderzoek activiteiten tussen 22:00 en 06:00 uur in het centrum van Groningen, zoals cafés, kroegen, clubs, terrassen en evenementen.

Ook als je niet (meer) uitgaat, horen we graag jouw mening. Waarom ga jij minder of niet meer op stap? En hoe kijk jij naar de ontwikkelingen in de stad?