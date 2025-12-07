“De hele week maalde door mijn hoofd, moet ik niet alsnog kaartjes kopen voor Abu Dhabi?”

Jan Visser uit Stad op de tribune van het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Foto: eigen foto / ingezonden

Max Verstappen heeft zondag de laatste Formule 1-wedstrijd op het Yas Marina Circuit in Abdu Dhabi gewonnen. Concurrent Lando Norris verloor echter te weinig punten waardoor het kampioenschap aan Verstappen zijn neus voorbij ging. Liefhebber Jan Visser uit de stad zat zondag op het puntje van zijn stoel.

Jan, je bent vandaag in Groningen. Er zijn tijden geweest dat je in Abu Dhabi was…

“Vier jaar geleden zat ik daar op de tribune. Als ik daar aan terugdenk, dan krijg ik weer kippenvel. Toen we daar naartoe gingen was er geen enkele aanleiding om te denken dat Max toen kampioen ging worden. We hebben gegokt en na de eerste vijftig rondes dachten we, dit is een mooie vakantie. Maar dat is het dan ook. En toen parkeerde die Italiaan ineens zijn bolide in de muur. De race werd geneutraliseerd en er ontstond een hele nieuwe wedstrijd. Precies in de bocht waar wij zaten haalde Max zijn concurrent Lewis Hamilton in. Ik dacht serieus dat ik dood ging. Abu Dhabi schudde die middag op zijn grondvesten. Wat een dag, wat een wedstrijd. Nu kunnen we zeggen dat we erbij waren toen Max voor het eerst kampioen werd.”

Toch ben je vandaag niet in Abu Dhabi…

“Een jaar later ben ik ook op het circuit geweest. Max pakte toen opnieuw het kampioenschap. Maar het gevoel was er niet. Natuurlijk is het een geweldige prestatie, maar de spanning, de ontlading, van een jaar eerder: dat ontbrak. Toen heb ik ook besloten: ik ga niet weer naar Abu Dhabi. Maar ik zal je eerlijk vertellen dat het afgelopen week flink door mijn hoofd heeft gemaald. Zal ik toch niet kaartjes kopen? Want stel je voor dat er wederom een gigantische verrassing plaats gaat vinden. Dat ik hier in een grijs, regenachtig Groningen zit, terwijl ik op een plek had kunnen zijn waar geschiedenis wordt geschreven.”

Wat heeft je uiteindelijk doen besluiten om niet te gaan?

“Toch wel het financiële aspect. De reis naar Abu Dhabi is betaalbaar. Maar de afgelopen weken zag je dat de spanning in het klassement toenam. Zo’n spanning doet ook iets met de belangstelling voor de wedstrijd en daarmee is het ook van invloed op de toegangsprijzen. Drie jaar geleden betaalde ik 600 euro voor een zitplaats op één van de tribunes. Dat is een fractie van wat er afgelopen week gevraagd werd. Dus dat is uiteindelijk de belangrijkste overweging geweest.”

Hoe heb je de race vanmiddag beleefd?

“Ik heb alle zeilen bijgezet om de wedstrijd op één of andere manier gratis te bekijken. Een abonnement op de zender die het uitzendt die heb ik niet meer. Ik vind het een behoorlijk duur abonnement, waarbij je voor die prijs eigenlijk maar heel weinig kijkt naar die zender. Dus ik heb het gevolgd via ‘Langs de Lijn’ (NOS) op NPO Radio 1, via liveblogs op verschillende websites en via sociale media. Eigenlijk was het super leuk om het op deze manier te volgen. Ik heb mij erg vermaakt.”

Hoe belangrijk is de apotheose van dit kampioenschap?

“Eigenlijk ben ik hier heel blij mee. Dit is namelijk heel goed voor de sport. Ondanks dat ik groot liefhebber ben, en ook echt fan ben van Max, heb ik verschillende wedstrijden in de afgelopen jaren niet gekeken. Omdat je op voorhand al wist hoe het zou gaan eindigen. Ik ben een liefhebber die houdt van spanning. Dat je op het puntje van je stoel zit. Dat lijkt nu terug te komen. McLaren heeft zich heel goed ontwikkeld. Red Bull is slecht begonnen, maar heeft zich geweldig gerevancheerd. Mijn hoop is dat deze strijd, en daar mogen ook andere constructeurs aan deel gaan nemen, zich komend seizoen voort gaat zetten.”

Dat Max het uiteindelijk niet gepakt heeft. Waar ligt dat aan?

“Dat ligt aan de techniek. Alles aan je auto moet kloppen. In het begin van het seizoen, tot in augustus, had Red Bull het niet. Een schroefje hoeft maar verkeerd te zitten, en je haalt niet het vermogen wat je wilt hebben. Dat Max vanaf september zoveel punten is gaan pakken: daarmee laat hij zien dat hij een toptalent is. In mijn ogen is hij de beste coureur die er rondrijdt. Vergeet ook niet dat Red Bull Racing met de wisseling van teambaas Christian Horner de nodige uitdagingen kende. Maar Max bleef rustig. Max is ook een hele normale jongen die niet met een gigantische ‘air’ rondloopt. Hij had een Groninger kunnen zijn: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dat is hem op het lijf geschreven.”

Volgend jaar dan start er een nieuw seizoen. Ga je dan wel een abonnement nemen op de videodienst die het uitzendt?

“Misschien. Het hangt van het seizoen en van de spanning af. Het moet het waard zijn. Het lijkt me ook leuk om weer eens een wedstrijd te bezoeken. Hongarije bijvoorbeeld. Maar nadeel is dat de wedstrijden op de Hungaroring meestal met regen gepaard gaan. België is daarom wellicht ook interessant. Het circuit bij Spa is een prachtig circuit, maar de toekomst is onzeker. Het komende jaar en in 2027 is het wel onderdeel van de racekalender. Maar in 2028 en 2030 zal er bijvoorbeeld niet geraced worden. Dus misschien is het leuk om daar eens te kijken, en wellicht dat we daar dan opnieuw geschiedenis kunnen schrijven.”