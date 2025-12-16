De Groningse woningnood onder de loep | Grote Markt 1

De woningnood is een probleem dat de afgelopen jaren steevast bovenaan de zorgenlijstjes van Nederlanders staat. Wachtrijen voor sociale huur puilen uit en mensen moeten duizenden euro’s overbieden voor een koophuis. Niet voor niets was wonen één van de vijf vraagstukken waar D66 en CDA de afgelopen maand over onderhandeld hebben bij informateur Buma.

Maar hoe gaat het Groningse college met deze woningnood om? Wordt er voldoende rekening gehouden met studenten en starters? En, met de commotie rondom het DOT en het Stadsstrand in het achterhoofd, moet echt alles wijken op het moment dat de gemeente ergens huizen wil gaan bouwen?

In deze nieuwe aflevering van Grote Markt 1 ontvangen Hesse Woertink en Ecco van Oosterhout twee gasten om over de Groningse woningnood te praten. Allereerst schuift verantwoordelijk wethouder Rik van Niejenhuis aan. Met wonen in zijn portefeuille kan hij het beste vertellen wat het college de afgelopen jaren heeft gedaan om de woningnood aan te pakken. Daarnaast is Olivier van Schagen te gast, fractievoorzitter van Student & Stad, om de stem van studenten, jongeren en starters te laten horen.