De Eco-fitnessdagen in Glimmen en Haren: spierballen bouwen en jonge bomen redden

Een andere actie van Meer Bomen Nu (foto: Paul Blom)

In januari kunnen Groningers de handen uit de mouwen steken tijdens de Eco-fitness-tiendaagse. Van 9 tot en met 19 januari organiseren de organisaties Meer Bomen Nu Groningen en Caring Doctors verschillende activiteiten waarin natuurbeheer en bewegen gecombineerd worden.

In de gemeente Groningen zijn twee verschillende activiteiten: op 14 januari in Glimmen en op 17 januari in Haren. Deelnemers helpen jonge bomen te verplaatsen en verbranden ondertussen de lekkernijen van de feestdagen.

Meer Bomen Nu is een initiatief van Stichting MEERGroen en houdt zich de hele winter bezig met het verplaatsen van jonge bomen en struiken die op hun huidige plek weinig kans hebben om te groeien. Deze worden op een andere plek opnieuw geplant, bijvoorbeeld in tuinen, voedselbossen en op erven. Volgens de organisatie hebben inmiddels 33.000 mensen aan de actie meegedaan en zijn er in totaal 2,5 miljoen bomen en struiken herplaatst.

Aanmelden en aanvullende informatie is te vinden op de website van Meer Bomen Nu.