De Buurtvlinder vervoert 10.000ste passagier

De tienduizendste passagier wordt in het zonnetje gezet: Foto: ingezonden

Vrijwilligers van stichting De Buurtvlinder hebben afgelopen week hun 10.000ste passagier mogen vervoeren. Wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Zorg was bij de mijlpaal aanwezig.

Molema zette de passagier feestelijk in het zonnetje en benadrukte de waarde van het initiatief. De Buurtvlinder wordt volledig gerund door vrijwilligers en bestaat sinds 2021. In dat jaar ging er een elektrische wagen rijden waar wijkbewoners voor een bescheiden bedrag een beroep op konden doen. De wagen brengt bewoners bijvoorbeeld naar het ziekenhuis of naar de supermarkt.

Omdat het initiatief vanaf het begin een succes was, werd bij het 1-jarig bestaan in 2022 een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Men vond dat het tijd was voor een logo, want die was er nog niet. Het winnende ontwerp werd gemaakt door Ystvan de Jong. Het logo is een combinatie van woord en beeld, waar je ‘vlinder’ zowel ziet als leest. Vrij snel daarna was het logo ook op de auto terug te vinden.

Door de jaren heen heeft De Buurtvlinder verder aan populariteit gewonnen. “Het is een waardevolle voorziening voor buurtbewoners geworden”, vertelt Hans Huiting van De Buurtvlinder. “Het wijkvervoer rijdt vandaag de dag vier dagen per week en biedt inwoners een laagdrempelige manier om zich binnen de wijk te verplaatsen. Het is een prachtig succes dat laat zien hoe groot de behoefte aan kleinschalig, toegankelijk vervoer is.”

Meer informatie over De Buurtvlinder vind je op deze website.

Verslaggever Jens Vos maakte drie jaar geleden een reportage over De Buurtvlinder: