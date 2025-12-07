De Boo tweede op 500 meter in Heerenveen, Stolz pakt baanrecord af: “Ik kan harder, maar vandaag even niet”

Foto: Rieks Oijnhausen

Jenning de Boo heeft zondag het zilver veroverd op de 500 meter bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Heerenveen. De Amerikaan Jordan Stolz was oppermachtig: naast de snelste tijd verbrak hij ook het baanrecord van De Boo, die na afloop ‘flink gefrustreerd was’.

De 21-jarige Groningse schaatser kwam in de achtste rit in actie tegen Jun-Ho Kim uit Zuid-Korea. Bij de start leek De Boo niet helemaal stil te staan, maar starter Piotr Tokarski uit Polen vond het onvoldoende voor een valse start. De Boo opende in 9.65. Kim noteerde 9.48. De Groninger schaatste twee goede bochten in de volle ronde. In de laatste bocht bereikte hij een maximumsnelheid van 60,9 kilometer per uur. Uiteindelijk kwam hij in 34,10 over de streep. Kim finishte in 34.43, wat uiteindelijk de zevende tijd was.

Jordan Stolz

Stolz had van tevoren laten weten te willen azen op het baanrecord, dat sinds oktober op naam staat van De Boo: 33,98. De Amerikaan nam het in de negende rit op tegen Wataru Morishige uit Japan. De 21-jarige Stolz reed een foutloze rit. Hij opende in 9.56. Bij het uitkomen van de laatste bocht bereikte hij een snelheid van 60,9 kilometer per uur. Hij finishte in 33,90. Dit betekende een verbetering van het baanrecord, waarmee hij de trilogie ook volbracht. Dit weekend reed hij namelijk ook al baanrecords op de 1.500 en de 1.000 meter. Morishige finishte in 34.30, wat uiteindelijk goed was voor de derde tijd.

“Ik baal hier wel van”

“Ik zit hier redelijk gefrustreerd”, laat De Boo na afloop van de race weten. “Ik heb een goede race gereden, maar het was weer niet genoeg.” Op de vraag wat hij fout heeft gedaan, zegt hij: “Ik denk dat ik niets fout heb gedaan. Ik had een goede opening en ik schaatste een goed rondje. Ik heb hier vandaag de derde tijd ooit neergezet. Maar ik baal hier wel van. Op het bord met snelste tijden ooit in Thialf stond bij het ingaan van dit weekend twee keer mijn naam. Nu ga ik naar nul. Straks bij het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) en tijdens de Olympische Spelen hoop ik het te gaan doen. Maar ook tijdens dit weekend wil ik winnen. Maar hij (Stolz, red.) neemt alles mee. Dat frustreert.”

Op de vraag of er geen ergere dingen zijn, antwoordt De Boo nuchter: “Ik heb nu weer de mogelijkheid om te gaan jagen. Dat ga ik weer doen. Wat hij dit weekend presteert, waarbij ik nog verbaasd ben over gisteren, op de 1.000 meter, dat hij het weer doet… Ja, petje af. Ik heb mijn stinkende best gedaan. De komende dagen ga ik deze races terugkijken. Ik weet dat ik harder kan. Maar vandaag lukte dat even niet.”

Verrassingen

Verrassingen waren er ook. In de zesde rit nam de Pool Marek Kania het op tegen de Canadees Laurent Dubreuil. Kania is dit seizoen een man van uitschieters. Een vol Thialf zag Kania openen in 9.78. In de volle ronde behaalde hij een snelheid van boven de 60 kilometer per uur. Bij het uitkomen van de laatste bocht lag hij nog achter Dubreuil, maar door een hogere eindsnelheid versloeg hij de Canadees en noteerde 34,33, wat uiteindelijk de vierde prijs opleverde.

Een rit eerder kwam Yevgeniy Koshkin in actie tegen de Noor Bjørn Magnussen. De 23-jarige schaatser uit Kazachstan heeft een erg snelle honderd meter in de benen. Vorig seizoen wist hij de laatste wereldbekerwedstrijd, die toen ook in Heerenveen werd gehouden, te winnen. Koshkin opende in 9.32, wat een honderdste langzamer is dan de snelste opening ooit. Maar net als in Calgary en Salt Lake City kon hij het potentieel in de volle ronde niet benutten. Uiteindelijk finishte de schaatser uit de stad Almaty in 34.54, de tiende tijd.

De andere Nederlanders kwamen er op deze afstand niet aan te pas. Sebas Diniz reed een goede afstand en noteerde met 34.53 de negende tijd. Stefan Westenbroek werd gediskwalificeerd. Joep Wennemars verscheen wel aan de start, maar vanwege een liesblessure stapte hij na enkele meters uit de race. In de B-groep kwam Merijn Scheperkamp in actie. De 25-jarige Scheperkamp boekt de afgelopen weken progressie. In Heerenveen noteerde hij 34,89, wat hem een bronzen medaille opleverde.