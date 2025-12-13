De Boo naast het podium op 1.000 meter in Hamar, goudhaantje Stolz schaatst opnieuw baanrecord

Foto: Rieks Oijnhausen

Het is Jenning de Boo zaterdagmiddag niet gelukt om een podiumplek te bemachtigen op de 1.000 meter schaatsen bij de wereldbekerafstanden in het Noorse Hamar. De Amerikaan Jordan Stolz won de afstand en verbeterde daarbij ook het baanrecord.

In het Vikingskipet kwam De Boo in actie in de negende rit, waarin hij het opnam tegen Stolz in wat een ware titanenstrijd beloofde te worden. De Boo startte in de binnenbaan. De Groninger wist dat hij na het klinken van het startschot direct mee moest met Stolz, en dat lukte hem. De Boo opende in 16.18, Stolz noteerde 16.12. Na zeshonderd meter, waarbij beide mannen een snelheid van ruim 59 kilometer per uur in de volle ronde noterden, lag De Boo zelfs een fractie voor op Stolz: 40.88 op 40.90. In de slotronde kon De Boo het hoge tempo echter niet vasthouden en viel hij stil, terwijl Stolz ongenadig doorstampte. Hij finishte in 01.07:63, een verbetering van het baanrecord dat in maart nog op naam werd gezet door Joep Wennemars (01.08:05). Daarmee verbeterde Stolz al het derde baanrecord dit weekend in Noorwegen. De Boo finishte in 01.08:28, wat hem uiteindelijk de vierde tijd opleverde.

Kjeld Nuis

Spektakel was er ook in de derde rit: Kjeld Nuis tegen de Duitser Moritz Klein. Nuis begon met een valse start, maar ook bij de herstart stond hij overduidelijk niet stil. Starter Bartosz Dawidowksi besloot Nuis uiteindelijk niet te diskwalificeren. De 36-jarige Nuis noteerde na tweehonderd meter 16.72. Na zeshonderd meter, waarbij hij een snelheid van ruim 59 kilometer per uur bereikte, kwam hij door in 41.68. Nuis finishte in 01.08:25. Een prima tijd op een laaglandbaan en het bezorgde hem, ondanks de startproblemen, een bronzen medaille. Klein finishte in 01.10:25, de twintigste plek.

De verrassing zat in de achtste rit. De Pool Diaman Żurek nam het op tegen de 18-jarige Finn Sonnekalb. Żurek, die eerder al zilver pakte in Salt Lake City, opende in 16.21. Na zeshonderd meter kwam hij door in 40.90 om uiteindelijk te finishen in 01.08:22. Dat leverde hem de zilveren medaille op. Sonnekalb, die dit hele seizoen al bewondering oproept en goede prestaties neerzet, kon het dit keer niet waarmaken. Hij noteerde 01.09:27, de dertiende tijd. Waarschijnlijk speelde het vertraagde programma van vrijdagavond hem parten. Door technisch malheur liepen de wedstrijden vijftig minuten vertraging op, waardoor de schaatsers die in actie kwamen, veel later aan hun nachtrust konden beginnen.

Marten Liif

Een goed resultaat was er wel voor Marten Liif uit Estland. Liif kwam in de zevende rit in actie tegen de Amerikaan Cooper Mcleod. De Est opende in 16.41 en noteerde vervolgens 41.20, om te finishen in 01.08:57. Een prestatie die uiteindelijk de vijfde plek opleverde.

Zondag staat de tweede omloop van de vijfhonderd meter voor heren op het programma in Hamar. De Boo zal op deze afstand niet in actie komen. Hij kiest ervoor om direct terug te vliegen naar Nederland om zich optimaal voor te kunnen bereiden op het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT), dat vanaf Tweede Kerstdag wordt gehouden.