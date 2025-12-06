De Boo naast het podium op 1.000 meter Heerenveen, Stolz verpulvert baanrecord

Foto: Rieks Oijnhausen

Jenning de Boo is zaterdagmiddag vierde geworden op de 1.000 meter bij de wereldbekerwedstrijd schaatsen in Heerenveen. De Amerikaan Jordan Stolz was oppermachtig en verpulverde het baanrecord in Thialf.

Waar het de afgelopen weken in Salt Lake City en Calgary nog spannend was op deze afstand, was daar zaterdag in de Friese schaatstempel weinig van te merken. De Boo kwam in de achtste rit in actie tegen de 21-jarige leeftijdsgenoot Jordan Stolz.

Ondanks dat Stolz in de ongunstigere buitenbaan mocht starten, liet hij direct vanaf de start weten wat zijn ambities waren. Hij opende in 16.04, waarmee hij sneller was dan De Boo, die in de binnenbaan in 16.19 opende. Met een snelheid van 61,5 kilometer per uur noteerde Stolz na zeshonderd meter 40,31, tegenover 40,85 voor De Boo. Uiteindelijk finishte Stolz in 01.06:37. Een forse verbetering van het baanrecord dat sinds februari nog op naam stond van De Boo (01.07:08). De Boo finishte in 01.07:59, waarmee hij uiteindelijk vierde werd.

Verrassing

De grootste verrassing van de middag kwam uit de zesde rit. De 18-jarige Finn Sonnekalb uit het Duitse Erfurt, die dit hele seizoen al opzien baart, maakte zijn reputatie waar. Tegen Ziwen Lian uit China noteerde de houder van het Duitse nationaal record een opening in 16.44. Na zeshonderd meter kwam Sonnekalb door in 41.15. Ondanks een missertje in de laatste ronde, vlak voor de wissel, finishte hij in 01.07:41, wat goed was voor de tweede tijd. Lian noteerde 01.08:48, de vijftiende tijd.

De derde plek op deze afstand was voor Tim Prins, die in de laatste rit in actie kwam tegen de Amerikaan Cooper Mcleod. Prins rijdt het hele seizoen al stabiel, maar tot grote successen had het tot dusverre niet geleid. Prins opende in 16.42. Met 41.14 als tussentijd finishte hij in 01.07.49, wat hem de bronzen medaille opleverde. Mcleod verslikte zich in de laatste ronde en noteerde 01.08:33, de twaalfde tijd.

Zondag komt De Boo opnieuw in actie, dan op de 500 meter.