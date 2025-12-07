De Biotoop dreigt te verdwijnen, maar bewoners presenteren alternatief plan: “Geef deze bruisplek tien jaar”

Foto: De Biotoop

De Biotoop, de grootste creatieve broedplaats van Noord-Nederland, loopt gevaar te verdwijnen door de nieuwe wensbeelden van de gemeente. Als reactie presenteren CareX en de bewoners een alternatief plan. De essentie: geef de Biotoop tien jaar de kans om zich voort te zetten en financieel door te ontwikkelen, zonder dat de gemeente nu grote investeringen hoeft te doen.

“Wat wij zien in de plannen van de gemeente is dat een broedplaats, wij noemen het overigens liever een bruisplek, verdwijnt terwijl deze in de huidige situatie heel goed werkt”, stelt Thomas van der Woude, die namens de bewoners en betrokkenen spreekt. Van der Woude woont en werkt zelf ook in De Biotoop: “Van heel traditioneel ging ik naar de situatie van een bruisplek. Het werkt ontzettend goed: wonen en werken in hetzelfde gebouw heeft een heel versterkend effect. Het heeft mij ook veel gebracht.”

De Biotoop, gevestigd in het voormalige Biologisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen, heeft zich in 12,5 jaar ontwikkeld tot een groene en creatieve hotspot. Sinds de verhuizing van de RUG in 2010, waarbij het aan CareX werd verhuurd, biedt het complex nu plaats aan 180 bewoners, honderd ondernemers en 150 kunstenaars. De plek trekt jaarlijks zo’n 100.000 bezoekers. “Met wat we nu hebben, bevinden wij ons, naar ik vermoed, in de Europese top”, aldus Van der Woude.

Gevaar: lage lasten verdwijnen

De gemeente is sinds 2023 eigenaar van De Biotoop, de Hortus en het parkeerterrein aan de Kerklaan. Onlangs heeft het gemeentebestuur een ‘wensbeeld’ vastgesteld, gebaseerd op drie perspectieven: ‘Groene Parel’ (dichtbij het huidige concept van De Broedplaats), ‘Trekpleister’ (culturele en recreatieve magneet) en ‘Woonlandschap’ (ruimte voor wonen in het groen). De bewoners zijn teleurgesteld, omdat de realisatie van het wensbeeld, ongeacht het perspectief, de Biotoop in haar huidige vorm bedreigt.

Van der Woude benadrukt dat het succes ligt in de betaalbaarheid: “Wat de huidige Biotoop zo sterk maakt zijn de lage vaste lasten. Juist door die lage vaste lasten houd ik financiële ruimte over om creatief te zijn en durf ik risico te nemen. Dat is een belangrijke pijler onder het succes. Haal je dat weg, dan verlies je het hele ecosysteem.”

‘Het betaalbare perspectief’

Hoewel de gemeente de maatschappelijke waarde van het complex erkent, wordt daar volgens Van der Woude vrijwel niets mee gedaan in de huidige plannen. Daarom presenteren CareX en de bewoners ‘Het betaalbare perspectief’.

Zij stellen voor de permanente plannen voor dit gedeelte van het terrein met tien jaar uit te stellen. In die periode kan De Biotoop, die inmiddels een hechte gemeenschap heeft opgebouwd, zich voortzetten en doorontwikkelen. CareX wil toewerken naar een begroting waarin het groot onderhoud zoveel mogelijk binnen het beheer wordt opgevangen, zodat de gemeente minimale kosten aan het gebouw heeft, dat eigendom blijft van de gemeente.

Het idee is niet uniek; Van der Woude wijst naar Amsterdam: “Vrijplaats Ruigoord is een begrip en bestaat inmiddels vijftig jaar. Onlangs heeft de gemeente Amsterdam besloten dat ze weer 25 jaar door kunnen.” De bewoners roepen op: “Wij zijn bang dat het proces te snel gaat. Geef de Biotoop tijd om zich te ontwikkelen. Wij vragen helemaal niet om het gebouw, maar laat het zoals het is en erken de waarde van dit unieke ecosysteem.”

