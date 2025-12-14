Danny Kerstholt benoemd tot erelid van GIJS en ontvangt sportpenning van de gemeente

Danny Kerstholt met zijn kinderen, de sportpenning en het erelidmaatschap. Foto: Wouter van der Maden

IJshockeyer Danny Kerstholt van GIJS werd zaterdagavond op Kardinge benoemd tot erelid van de Groningse ijshockeyvereniging. Ook kreeg hij uit handen van wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport de bronzen sportpenning van de gemeente. Kerstholt speelde vorige week zijn vijfhonderdste wedstrijd in de kleuren van GIJS.

Danny, een bijzondere wedstrijd. Vorige week speelde je de vijfhonderdste wedstrijd voor GIJS in Dordrecht. Gisteren een thuiswedstrijd op Kardinge. Vijfhonderd: dat zijn veel wedstrijden…

“Het zijn er aardig wat. Dat haal je ook niet in één, twee seizoenen in. Dus ik ben daar even mee bezig geweest om dat wedstrijdaantal te halen. Overigens altijd met erg veel plezier.”

Vandaag werd er voor het thuispubliek aandacht besteed aan deze mijlpaal met toch ook wel een flinke verrassing hè?

“Ja, ik ben benoemd tot erelid en ik heb de bronzen sportpenning van de gemeente Groningen ontvangen. Het houdt maar niet op. Ik had dit ook allemaal niet verwacht. Ik had er wel rekening mee gehouden dat er van tevoren wat aandacht zou zijn, maar er werd behoorlijk uitgepakt, om het maar even heel voorzichtig uit te drukken. En ik vond het heel leuk dat mijn kinderen er bij waren.”

Wat gaat er op zo’n moment door je heen?

“Je wordt er toch wat stil van. En tegelijkertijd realiseer ik mij ook dat het iets heel bijzonders is en dat het ook heel mooi is.”

Hoe lang ga je nog door?

“Haha, hoe lang ga ik nog door? Als ik deze vraag door mijn kids zou moeten laten beantwoorden, dan zouden ze zeggen, pap jij mag niet stoppen. Ze hockeyen hier zelf ook. Zij zien het helemaal voor zich, dat als ze er zelf aan toe zijn, dat ze samen met mij in een team kunnen spelen. Maar ik weet het nog niet. Ik bekijk het van jaar tot jaar. Ik zie het wel.”

Welke momenten zullen jou altijd bijblijven als je terugblikt op de afgelopen vijfhonderd wedstrijden?

“Het zijn heel veel seizoenen geweest. Heel veel mooie seizoenen ook met telkens een wisselende club spelers. Maar toch lukte het elk seizoen om er snel een hecht team van te maken, waarmee je veel tijd doorbrengt. Elk jaar is daarom fantastisch geweest. Natuurlijk zaten er een aantal kampioenschappen tussen. De vlaggen hangen hier in de zaal als herinnering. Die kampioenschappen zijn stuk voor stuk mooi.”

Gisteren hebben jullie de laatste thuiswedstrijd gespeeld voor de feestdagen. Hoe kijk je terug op de eerste seizoenshelft?

“Heel positief. We hebben een goede sfeer in het team. Iedereen heeft een goede, positieve houding. Men wil er allemaal voor gaan. Na de feestdagen zullen we onverminderd doorgaan als team. Ik denk ook dat we nog verder kunnen groeien. En we weten ook: je werkt naar de play-offs toe, en dat is het moment dat je er echt moet staan. Er zit heel veel potentie in het team en ik zie dat we van week tot week groeien, dus ik heb er alle vertrouwen in.”

Verslaggever Wouter van der Maden sprak met Kerstholt: