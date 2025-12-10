Damsterplein wordt groene parel: “Het heeft even mogen duren, maar dan heb je ook wat”

Foto Gemeente groningen. Impressie Damsterplein

Het Damsterplein wordt de komende jaren omgetoverd tot een groene verblijfplek waar eventueel ook ruimte komt voor horeca. Om het plein aan te pakken wordt er een bedrag van ruim 2,8 miljoen euro beschikbaar gesteld.

“We gaan één van de meest versteende plekken in onze gemeente aanpakken”, vertelt Tim van de Vendel van GroenLinks. “Op tropische zomerdagen is het huidige plein wellicht één van de warmste plekken van Europa. Een aantal jaren geleden lag er ook een plan om het plein te verbeteren. Dit plan, dat ook tot uitvoer is gebracht, heeft niet opgeleverd waar toen op gehoopt werd. We gaan nu van een verschrikkelijke plek een groen pareltje maken, waarmee we de buurt en de binnenstad aantrekkelijker maken en waar mensen elkaar fijn kunnen ontmoeten. Het plan kan niet in één keer tot uitvoer worden gebracht, omdat we met verkeersstromen zitten. Toch hopen we als fractie dat het snel en voortvarend tot uitvoer gebracht kan worden.”

Partij voor de Dieren: “Een grijze steenpuist vergroenen”

Ook andere fracties zijn blij. Wesley Pechler van Partij voor de Dieren bijvoorbeeld: “Ongeveer 4,5 jaar geleden hebben we van Europa miljoenen ontvangen om deze grijze steenpuist te vergroenen. Dit dossier is het voorbeeld dat je in de politiek geduldig moet zijn. De coronaperiode gooide roet in het eten om een goed participatieproces te doorlopen. Uiteindelijk zijn er zes sessies geweest met bewoners en betrokkenen waarbij er nu een heel mooi resultaat op tafel ligt. Dit is een heel mooi voorstel: er komen inheemse planten en bomen, er komt een wateropvangsysteem waardoor het groen bestaansrecht heeft en er is nog steeds ruimte voor kleinschalige evenementen. Het groen gaat zorgen voor verkoeling. In plaats van een plek die je nu snel voorbij fietst, wordt het straks een parkje waar je graag wilt zijn. Ook heel mooi is dat er in deze plannen op alle mogelijke vlakken wordt samengewerkt. Bijvoorbeeld door studenten van AOC Terra die meedenken over een natuurlijke omheining. En energiebedrijf Enexis die meedenkt om transformatorhuisjes uit het zicht te halen. Ondanks dat de kosten voor dit project de afgelopen jaren gestegen zijn, is het nog steeds een koopje.”

Irene Huitema van de PvdA: “Het heeft even mogen duren, maar dan heb je ook wat. Het huidige Damsterplein is voor mijn fractie een doorn in het oog. Zo’n grote openbare ruimte die nu amper wordt gebruikt, die kil en leeg oogt. Daarom zijn we blij met de vergroeningsplannen die tegelijkertijd hittestress tegengaan en een duit in het zakje doen qua klimaatbestendigheid. Mijn fractie vindt het wel belangrijk dat we niet alleen een groen maar ook een levendig plein realiseren: een nieuw stukje Dudok, maar dan even verderop. Wij zouden daarom willen vragen om ook te kijken naar de mogelijkheden voor het realiseren van een horecaterras op deze plek. Om hier samen met ondernemers uit de buurt werk van te gaan maken. Je wilt een plek creëren waar je wilt blijven hangen. Daarnaast willen wij vragen of risicovolle speeltoestellen ook een plek kunnen krijgen in dit plan.”

Ontmoeting

Laurent Dwarshuis van de ChristenUnie benadrukt dat op het Damsterplein verschillende onderdelen samenkomen: “Het bevindt zich op één van de verbindingswegen naar de binnenstad. Maar tegelijkertijd is het ook een plek waar mensen wonen en waar ondernemers een plek hebben. Wij hopen dat de nieuwe plannen ontmoeting tot stand gaan brengen. In het verleden zijn er ook plannen ontwikkeld, die niet hebben opgeleverd wat toen verwacht werd.” Daar reageert Elisabeth Akkerman van de VVD op: “Hoe zou het komen dat dit indertijd niet uit de verf is gekomen?” Dwarshuis: “Ik denk dat het komt omdat het vorige plan op twee gedachten hinkte, waarbij deze gedachten niet met elkaar te verenigen waren. Stel dat je daar als vijf buren gaat staan, om een gezellige avond te hebben. Zo’n groot plein. Dat past/matcht niet. Dat is niet gezellig.”

ChristenUnie: “Straat aan de westzijde autoluwer maken”

Toch zijn dit wel de zorgen die bij de VVD leven: “Het eerdere besluit pakte niet goed uit. Hoe gaan we voorkomen dat we nu niet dezelfde fout opnieuw gaan maken. Daarnaast is de huidige plek een evenemententerrein. Er kunnen evenementen gehouden worden. Hoe geven we deze nu een nieuwe plek?” Daarnaast vraagt de VVD aandacht voor de veiligheid waarbij Akkerman opmerkt dat het belangrijk is dat er zichtlijnen blijven bestaan, ook als er straks groen wordt gerealiseerd. Dwarshuis reageert op de veiligheid: “Het Damsterplein ligt ingeklemd tussen twee drukke wegen. Dat werkt niet uitnodigend. Zou een oplossing zijn om de drukke route aan de westzijde autoluwer te maken? Waardoor het plein aantrekkelijker wordt?” Akkerman: “Dat vind ik lastig om te zeggen. Mijn fractie wil vooral niet dezelfde fout gaan maken als vijf jaar geleden.” Tom Rustebiel van D66 noemt de verkeersstromen ook een uitdaging: “Er rijden bussen, er bevindt zich een parkeergarage. Terwijl als je het goed doet, het op de looproute kan komen te liggen van Sontplein naar binnenstad. Het plein heeft potentie: kijk naar de panden. Die zijn prachtig. Qua gevels is het een erg mooi stukje stad.”

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks): “Er liggen nog wel uitdagingen”

Wethouder Wijnja is in haar nopjes: “Behalve dat ik blij en trots ben op het ontwerp ben ik ook heel blij hoe het proces is doorlopen. Dit is een geweldig voorbeeld van de invulling van een plein waar veel mensen bij betrokken zijn geweest. We zagen dat er in het participatieproces ook veel energie vrijkwam. Er werden al een aantal voorbeelden genoemd: hoe studenten betrokken zijn met circulaire ideeën, maar ook kinderen, tieners en de werkgroep Toegankelijk Groningen die hier hun steentje aan heeft bijgedragen. Het is een heel mooi proces geweest, dat weliswaar tijd heeft gekost, maar wel zorgen uit de buurt heeft weggenomen. Tegelijkertijd liggen er nog wel uitdagingen. Bijvoorbeeld rond de verkeerssituatie. Daarom komen we ook met dit voorstel dat in fases wordt uitgevoerd en dat straks als een puzzel in elkaar moet gaan vallen. Probeer je het ook maar in te beelden: je woont daar met je kinderen. Hoe kun je hen makkelijk toegang geven tot het plein? De verkeerssituatie is echt een uitdaging.”

Wijnja maakt zich geen zorgen over de punten die de VVD noemt: “Evenementen op het Damsterplein zijn de afgelopen jaren niet uit de verf gekomen. We krijgen daar ook nooit aanvragen voor. Mocht dat nu wel gaan gebeuren: we hebben in de gemeente allerlei plekken waar zoiets ook georganiseerd kan worden. Voor kleinschalige evenementen blijft er uiteraard ruimte beschikbaar op het Damsterdiep.” Tegen de PvdA zegt Wijnja wat betreft horeca en terrassen in gesprek te willen: “In het pand van Nijestee zitten horeca-uitbaters. Aan de andere kant ook. Met hen gaan we het gesprek voeren hoe we hier invulling aan kunnen geven.” Tegen D66 zegt de wethouder dat wanneer het plein wordt opgeknapt, ook eigenaren van panden een prikkel krijgen om te gaan investeren in hun bezit: “Het zal iets aanzwengelen.”

Volgende week wordt er over het voorstel gestemd, maar op basis van de commissievergadering zal er unaniem met de plannen ingestemd gaan worden. Geen van de fracties heeft ook moties of amendementen aangekondigd.