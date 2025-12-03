D66 presenteert kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen

Foto: Ecco van Oosterhout

De kandidatenlijst van D66 voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart volgend jaar telt zowel nieuwe kandidaten als bekende gezichten.

Het bestuur van de Groningse afdeling van D66 heeft twee nieuwelingen een plek in de top vijf gegeven: Vincent Boswijk en Morris Wouters. Lijsttrekker Jim Lo-A-Njoe was in oktober al verkozen.

Op plek twee staat het huidige raadslid Andrea Poelstra-Bos. De hoogste nieuwkomer, op plek drie; is Vincent Boswijk. Hij is momenteel woordvoerder voor de fractie. De top vijf wordt verder afgemaakt door Morris Wouters, huidig fractiemedewerker en campagneleider, en Annemiek Lourens-de Jager. Raadslid Maria Martinez-Doubiani staat op plek zes.

Lijsttrekker Jim Lo-A-Njoe kijkt tevreden naar het nieuwe team. “We hebben met deze lijst een mooie mix van ervaring en nieuwe gezichten bij elkaar weten te brengen. Ik ben heel erg blij met dit geweldige team en kijk uit naar de aankomende campagne en de verkiezingen in maart.”

Volgens de lijsttrekker mag Groningen trots op zichzelf zijn, maar is er ook werk aan de winkel. “Wij willen Groningen weer laten bruisen. D66 wil bouwen en de regels versoepelen, zodat meer mensen een woning kunnen vinden. We willen samenwerken met ondernemers in plaats van de strijd met hen aan te gaan over zaken als zinloze reclamebelasting of zondagssluiting. Ook willen we meer ruimte geven aan evenementen en terrassen, in plaats van daar steeds ‘njet’ op te zeggen.”