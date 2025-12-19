D66 Groningen presenteert verkiezingsprogramma: ‘Niet overal hoeven regels voor te zijn’

Foto: Eigen beeld via D66 Groningen

De gemeenteraadsfractie van D66 is de eerste die het verkiezingsprogramma klaar heeft voor volgend jaar maart. De partij wil onder meer het samenwoonverbod opheffen, de reclamebelasting afschaffen, meer plek voor terrassen en de winkels open op zondagochtend.

De slogan voor de partij tijdens de campagne is ‘Groningen weer laten bruisen’, vertelt lijsttrekker Jim Lo-A-Njoe: “We gaan Groningen weer kleur op de wangen geven en de luiken van het stadhuis weer open zetten.”

Om, naast gezinnen, ook (alleenstaande) studenten, starters en senioren te behuizen in Stad, wil D66 onder meer het samenwoonverbod opheffen, het splitsen van woningen makkelijker maken en meer gebouwen optoppen. Hoewel D66 ook hoge huren en misstanden door malafide verhuurders wil blijven aanpakken, stelt Lo-A-Njoe wel dat de regeldruk omlaag moet: “Val goede verhuurders niet onnodig lastig met verboden en onnodige regels.”

Daarnaast wil D66 het MKB meer ruimte bieden in de gemeente. Daarom willen Lo-A-Njoe en zijn partij af van de reclamebelasting, meer plek voor terrassen en winkels de mogelijkheid bieden zondagochtend al open te gaan: “Het kunnen genieten van onze grachten op een mooi terras of het kunnen halen van een croissantje op zondagochtend. Het zijn allemaal dingen die onze stad mooier kunnen maken voor inwoners en bezoekers.”

Waar D66 het wel met de huidige coalitie eens lijkt te zijn, is verduurzamen en vergroenen. “Het is belangrijk dat we de energietransitie voor iedereen betaalbaar houden,’ vindt Lo-A-Njoe. De partij is ook voorstander van meer groen in de dorpen en wijken. ‘Meer bomen, water, groene daken en groene gevels zorgen voor leefbare en gezonde wijken waar de natuur zich ontwikkelt en mensen graag naar buiten gaan en in beweging komen, dát is het Groningen waar wij voor gaan.”