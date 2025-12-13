Corteo van FC-supporters trekt van Oosterpark naar Euroborg (foto’s)

Foto: Joaquín Lo Sie Sen - hdnn.nl

Enkele duizenden supporters van FC Groningen liepen zaterdagmiddag in een corteo van het voormalige Oosterparkstadion naar de Euroborg. De aanleiding is het 20-jarig jubileum van de laatste wedstrijd van de FC in het Oosterpark.

Tegenstander toen was FC Volendam, een wedstrijd die met 3-0 gewonnen werd. Door een bijzonder toeval speelt de FC zaterdag opnieuw tegen Volendam. Dit was voor de supportersgroepen de reden om de corteo, Italiaans voor ‘stoet’ of ‘processie’, te organiseren, een georganiseerde mars die vaker plaatsvindt voor belangrijke wedstrijden.

De stoet begon om 15.00 uur op de Zaagmuldersweg en trok via het Damsterdiep, Europapark en de Boumaboulevard naar de Euroborg. Vanwege de omvang van de mars moesten diverse wegen, waaronder een deel van de zuidelijke ringweg, tijdelijk worden afgesloten.

Tijdens de corteo klonk er luid gezang, werd vuurwerk afgestoken en voerden de fans een groot spandoek mee met de tekst ‘stadion Oosterpark’. Op de Oosterhavenbrug kwam er vanuit tegenovergestelde richting een ambulance met spoed aangereden. De supporters maakten voor het voertuig ruim baan, zo is te zien in onderstaande video.

Oosterpark

Stadion Oosterpark werd gebouwd in 1933. Het had in de tijd dat staanplaatsen nog toegestaan waren, een capaciteit van ruim 20.000 plaatsen. De eerste wedstrijd werd gespeeld op 3 februari 1935, toen GVAV, de voorloper van de FC, speelde tegen Friesland en won met 5-3.

Een toeschouwersrecord werd neergezet op 3 april 1985 toen er in de wedstrijd tegen Feyenoord (1-1) 21.500 toeschouwers op de wedstrijd af waren gekomen. Het hoogste bezoekersaantal in een Europese UEFA Cup wedstrijd werd behaald in oktober 1988 tegen Servette Genève: 19.500 toeschouwers. In 2007 werd het stadion afgebroken, waarbij er op het terrein in de jaren daarna een nieuwe woonwijk verrees.

De jubileumwedstrijd tegen FC Volendam begint zaterdagavond om 18.45 uur.