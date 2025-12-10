College wil in buidel tasten voor Museum aan de A, verbouwing en nieuwbouw gaan ruim 25 miljoen kosten

Foto: Museum aan de A

Als het aan het gemeentebestuur ligt, wordt er ruim 25 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor de renovatie en nieuwbouw van het Museum aan de A. Daarmee moet het voormalige Noordelijk Scheepvaartmuseum, na jaren van dichte deuren in afwachting van de ombouw naar het daadwerkelijke Museum aan de A, eindelijk het historisch museum van en over Groningen worden.

De gemeente komt met de forse investeringsvraag nadat het museum in februari aangaf dat het de grootschalige verbouwing financieel en organisatorisch niet zelf kan uitvoeren. De gemeente nam de opdracht daarom over en koopt ook alle panden van het museum die het nog niet in bezit heeft. Daarvoor werd eerder dit jaar al negen ton opzij gezet.

Nu is bekend wat de totale verbouwing en nieuwbouw het college gaat kosten: ruim 25 miljoen euro. Grootste kostenposten daarin zijn de koop van de overgebleven panden, de verbouwing en structurele steun tot de opening voor het museum zelf.

Een paar van de miljoenen worden opgehoest door de provincie en het Nationaal Programma Groningen. Ook schadevergoedingen van het IMG en duurzaamheidssubsidies dekken een deel van de kosten. Maar zo’n twintig miljoen komt uit de gemeentelijke reserves en het Stedelijk Investeringsfonds. Huurinkomsten en een lening aan het museum en de verkoop van het Feithuis dekken ook een deel van de kosten.

Renovatie en nieuwbouw

Met het geld moet tussen nu en 2029, wanneer het museum zou moeten heropenen, een hoop gebeuren. Het Canterhuis en Gotisch Huis worden gerenoveerd, geïsoleerd, verduurzaamd en toegankelijk gemaakt voor mindervaliden met liften en hellingbanen. Hier moet de vaste tentoonstelling over de geschiedenis van stad en regio komen.

Aan de Schuitemakersstraat komt nieuwbouw, als vervanging van de oude motorenhal en de werkplaats. De nieuwbouw krijgt hoge zalen voor tijdelijke tentoonstellingen met beveiliging en klimaatbeheersing. Op de begane grond komen de entree, een winkel, de garderobe, horeca en educatieruimtes.

In de entree krijgt een historisch plafond uit een pand aan de Herestraat een plek en er komst een speciale ruimte voor hulp aan bezoekers met een ernstige beperking. Het nieuwe gebouw wordt verwarmd en gekoeld met een energiezuinig systeem in de bodem (WKO). Een nieuw binnenterrein moet een openbaar plein worden voor bezoekers en evenementen.

Verwachting: 50.000 bezoekers per jaar, per persoon 60 extra euro’s voor Stad

Het college verwacht dat het vernieuwde Museum aan de A minimaal 50.000 bezoekers per jaar kan trekken en zo bijdraagt aan de aantrekkingskracht van de stad. Bezoekers zouden gemiddeld 60 euro extra in de stad kunnen uitgeven, schrijft het college. Het vernieuwde museum krijgt ruimte voor een vaste presentatie over de geschiedenis van stad en regio én voor tijdelijke tentoonstellingen. Ook komt er meer ruimte voor educatie, activiteiten en samenwerking met andere culturele instellingen.

Als de gemeenteraad instemt, kan de gemeente de plannen verder uitwerken en zou de bouw in 2027 kunnen beginnen. Het college verwacht dat de renovatie van de monumenten in 2028 kan worden opgeleverd en de nieuwbouw in 2029.