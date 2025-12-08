Coalitiepartijen bezorgd over problemen bij Groninger Museum: ‘Geen noodgrepen en tijdelijke oplossingen’

Foto: Joris van Tweel

SP, PvdA en GroenLinks maken zich grote zorgen over de financiële en bestuurlijke problemen bij het Groninger Museum. De drie coalitiefracties in de gemeenteraad stellen woensdag mondelinge vragen aan het college over de situatie, naar aanleiding van een intern rapport dat vrijdag via het Dagblad van het Noorden naar buiten kwam.

DvhN legde de hand op een vertrouwelijk rapport van adviesbureau Berenschot. Daarin staat dat het museum financieel en organisatorisch vastloopt. De kas zou vrijwel leeg zijn, het bestuur wisselde de afgelopen jaren snel en het museum is “niet in control”. Financiële informatie zou niet kloppen en er zou te weinig aandacht zijn voor kosten en inkomsten. Daarnaast trekt het museum te weinig bezoekers, moet het gebouw worden gerenoveerd en ontbreekt een duidelijk plan voor de toekomst.

“Het museum is van grote waarde voor de stad, maar dan moet het wél goed bestuurd worden. De verhalen die we hebben gehoord over interne zaken baren ons zorgen”, stelt Floor Mertens. Rozemarijn Gierkink (PvdA) vult aan: “Het museum is een icoon voor Groningen, maar om dat te blijven moet wel een duidelijke regionale en nationale plek in gaan nemen. Met zekerheid voor makers, medewerkers, bezoekers en de Groningse museumwereld in plaats van noodgrepen en tijdelijke oplossingen.”

Berenschot adviseert onder meer kostenbesparing en een kleiner vast personeelsteam. Ook zou er een eenmalige financiële injectie nodig zijn om het museum vanaf 2027 opnieuw te laten beginnen. Dat laatste willen de drie coalitiepartijen toch echt zoveel mogelijk voorkomen. De drie fracties benadrukken dat de gemeente niet opnieuw in een vervelende situatie mag belanden zoals in 2011, toen het museum gered moest worden met publiek geld.

De fracties willen woensdag van het gemeentebestuur horen hoe de wethouders het museum, samen met de provincie, weer in rustig vaarwater gaan krijgen en wat dat gaat kosten. De drie fracties benadrukken nu alvast dat de extra middelen die mogelijk nodig zijn, in ieder geval niet ten koste mogen gaan van andere culturele initiatieven in Stad.