Coalitiepartijen willen onderzoek naar behoud DOT

Foto: Sofie Dallinga

De coalitiepartijen SP, PvdA, GroenLinks, D66 en CDA in de Groningse gemeenteraad willen een onderzoek of DOT behouden kan blijven. Een petitie voor het behoud van DOT is inmiddels meer dan 8100 keer ondertekend.

Het markante gebouw dat sinds 2014 aan het Oosterhamrikkanaal staat, dreigt te moeten vertrekken vanwege plannen voor de Healthy Ageing Campus. “DOT is een markant gebouw in Groningen. We willen dat het stadsbestuur serieus onderzoek doet naar behoud,” zeggen raadsleden Hans de Waard (SP) en Rico Tjepkema (PvdA).

Het bestaan van DOT komt in gevaar vanwege plannen voor de Healthy Ageing Campus van de gemeente, het UMCG en de Rijksuniversiteit. “En toch zien we dat DOT nu iets heel moois met de buurt en voor heel Groningen doet,” zegt Hans de Waard (SP). “Het is dan ook goed om naar de opties te kijken en te zien of behoud haalbaar is.”

Op de plek waar DOT nu staat moeten volgens de plannen van het stadsbestuur woningen komen. De partijen vragen nu aan het college om in beeld te brengen wat de kosten zijn van het behoud en of een onderneming heil ziet in een toekomst in het pand. Daarbij moet ook boven water komen of de woningen ergens anders in het gebied een plek kunnen krijgen.

“Als de rekensom uitkomt zou een mooi toonbeeld zijn plek kunnen houden. In volgende jaren nog steeds de grootste kerstbal van Europa hebben zou een mooie uitkomst zijn,” zegt Tjepkema. “Ook op een andere plek als in Stadshavens, op de Suiker of bedenk het eigenlijk maar kan DOT natuurlijk een mooie verschijning voor Grunn blijven,” besluiten De Waard en Tjepkema.