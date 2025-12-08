Coalitiefracties willen panden ‘dure wijken’ opkopen voor betaalbare huur: ‘Rijkeluisbubbel zuiden Stad doorprikken’

Foto Andor Heij

De meeste sociale huurwoningen in Groningen staan aan de noordkant van Stad, terwijl het zuiden vooral dure koop- en huurwoningen kent. Dat moet anders, vinden de SP en de ChristenUnie. Met een initiatiefvoorstel willen de coalitiepartijen meer sociale huurwoningen bouwen in de rijke wijken in het zuiden van de gemeente Groningen, inclusief de dorpen ten zuiden van Stad.

‘Plan Noord-Zuid’ moet, als het aan de twee raadsfracties ligt, zorgen voor een eerlijkere verdeling van betaalbare woningen in de gemeente. De partijen constateren dat de ongelijkheid in de stad groeit en dat komt volgens de SP en de ChristenUnie vooral doordat de prijs van woningen bepaalt wie waar kan wonen. “Hoe duur de huizen in je buurt zijn, is bepalend voor hoe je omgeving eruitziet”, stelt fractievoorzitter Hans de Waard namens de SP. “Welke mensen er leven, welke problemen er in je buurt spelen en welke kansen je krijgt. Het is tijd dat de gemeente zich in gaat spannen om de kloof die nu door Groningen loopt te dichten.”

Volgens De Waard en CU-collega Laurent Dwarshuis zijn het vooral landelijke regels die ervoor zorgen dat mensen met lagere inkomens in dezelfde noordelijke wijken terechtkomen, terwijl betaalbaar wonen in andere delen van de stad nauwelijks mogelijk is. Maar de gemeente kan zelf ook beter spreiden, aldus de SP en CU. Bij wijkvernieuwing worden in het noorden vaak juist duurdere woningen toegevoegd. In het zuiden blijft sociale woningbouw achter, waardoor de scheiding alleen maar groter wordt.

Met het plan willen de twee partijen dat sociale huur die in het noorden verdwijnt, voortaan wordt aangevuld met nieuwe sociale woningen in het zuiden. Volgens de partijen is dit nodig om de stad eerlijker en hechter te maken en om te voorkomen dat Groningen verder uiteen groeit in een arm noorden en een rijk zuiden. Ook willen ze dat de gemeente samen met corporaties woningen opkoopt in wijken en dorpen waar nu weinig sociale huur is, zodat deze kunnen worden toegevoegd aan het betaalbare aanbod.

“Een sterke stad is een stad waar mensen elkaar tegenkomen, ongeacht hun inkomen”, besluit Dwarshuis. “Dat lukt alleen als we ook in welvarende wijken plek maken voor betaalbare woningen. Zo bouwen we aan een gemeenschap waarin iedereen meetelt.”