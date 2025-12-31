Chess Festival Groningen eindigt met opmerkelijk jonge winnaar

Het Chess Festival Groningen is een internationaal schaakevenement dat al decennialang spelers uit de hele wereld naar de stad trekt. Het festival vond de afgelopen dagen plaats in het ACLO-gebouw op het universiteitsterrein van de RUG en Hanze.

Het belangrijkste onderdeel was het hoofdtoernooi: een klassiek schaaktoernooi van negen ronden waarin grootmeesters en internationaal meesters uit ruim twintig landen tegen elkaar speelden. In totaal deden zo’n 150 spelers mee aan het hoofdtoernooi, terwijl het festival als geheel ongeveer 600 deelnemers telde.

Naast het hoofdtoernooi waren er ook open toernooien voor amateurs, jeugdtoernooien en kortere meerdaagse toernooien. Een opvallend onderdeel was opnieuw het onderwaterschaaktoernooi in het Willem Alexander Sportcentrum, dat met veertig deelnemers inmiddels het grootste ter wereld is. De schaakpartijen waren de hele week live te volgen via internet, met commentaar van grootmeesters.

Aan het eind van het toernooi werd de winnaar bekroond met een geldprijs en een massief zilveren koning. Een grote sensatie, want de hoofdprijs was uiteindelijk voor de veertienjarige Belg Elias Ruzhansky. Met de toernooiwinst behaalde hij de grootmeesternorm. Daardoor mag hij zichzelf voor de rest van zijn leven grootmeester in schaken noemen.