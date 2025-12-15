Centrum Seksueel Geweld onderzoekt of ze een locatie in Groningen kunnen openen

Groningen krijgt mogelijk een plek in de binnenstad waar slachtoffers van seksueel geweld op ieder moment van de dag terecht kunnen. Dat schrijft Sikkom op haar website.

Het Centrum voor Seksueel Geweld (CSG) onderzoekt of zij zich kunnen vestigen in een nieuw gezondheidscentrum aan het Martinikerkhof. Op de plek waar voorheen een opvangcentrum voor vrouwen zat, komt in 2027 een centrum met onder andere en EHBO-post, huisarts, psycholoog, fysiotherapeut en voedingsbureau.

24 uur per dag open

Het gezondheidscentrum komt er sowieso, de vraag is of CSG zich daar ook kan vestigen. Als dat kan, willen ze ook een EHBO-post inrichten met een Safe Space. Hier kunnen slachtoffers 24 uur per dag binnenlopen voor hulp. Het gaat hier niet alleen om mensen die recent iets hebben meegemaakt, maar ook bijvoorbeeld om ouders die advies willen over hun kind dat is misbruikt of iemand die in het verleden te maken heeft gehad met seksueel geweld.

Amsterdam en Rotterdam gingen Groningen al voor: beide steden hebben al een fysieke locatie van CSG, maar wel met specifieke openingstijden. Als het doorgaat, is Groningen de eerste stad met fysiek Centrum Seksueel Geweld die 24/7 open is.

Onderzoek

CSG onderzoekt op dit moment of het plan van een fysieke locatie in Groningen financieel haalbaar is. Volgens de planning begint de bouw van het zorgcentrum halverwege 2026. Gedurende 2027 moet het zorgcentrum worden opgeleverd.

Kijk voor het hele interview op de website van Sikkom.