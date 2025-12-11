Celstraf voor Stadjer die vrouw sloeg en haar iPhone stal

Een 31-jarige inwoner van Groningen is donderdag veroordeeld tot een celstraf van 10 maanden voor een straatroof. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

De man beroofde in de vroege ochtend van 4 juni een vrouw met geweld haar iPhone afhandig. Hij sloeg haar aan de Herebinnensingel in het gezicht en trok vervolgens de telefoon uit haar handen.

De man ontkende de diefstal. Hij zou de iPhone hebben gekregen van een dealer. Politieagenten konden echter het toestel traceren en en hielden even later de verdachte aan in een in een opvangcentrum aan de Helsinkistraat.

De man hoeft de celstraf van 10 maanden echter niet helemaal uit te zitten, omdat hij al 6 maanden in voorarrest heeft doorgebracht. Hij moet zijn slachtoffer wel een schadevergoeding van 175 euro betalen.