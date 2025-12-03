CDA wil meer cameratoezicht in binnenstad

Foto: © Cody Logan / Wikimedia Commons / "Security camera, September 2018", CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73325666

De politie en het Openbaar Ministerie moeten meer middelen krijgen in de strijd tegen geweld en intimidatie. Dat stelt de raadsfractie van het CDA.

Het CDA wil dat de pakkans bij dit soort incidenten vergroot wordt. Dit naar aanleiding van een recent steekincident in een ondergrondse fietsenstalling in de stad. De fractie stelt woensdagmiddag vragen aan het gemeentebestuur over de inzet van camera’s.

“We willen de pakkans vergroten,” stelt raadslid Izaak van Jaarsveld. “Iedereen die niet wegkijkt ziet onze stad grimmiger en onveiliger worden.” Het CDA diende vorige maand ook al een amendement in om tot dekkend cameratoezicht in de binnenstad te komen. Dat amendement werd toen weggestemd.

“Wij zullen met voorstellen blijven komen om onze grote en levendige stad van voldoende veiligheidsmiddelen te voorzien,” aldus Van Jaarsveld.