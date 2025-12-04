CDA en D66: gemeente moet bijplaatsingen van afval aanpakken

Foto: Kevin van der Laan

De raadsfracties van CDA en D66 maken zich zorgen over de toename van de bijplaatsingen van afval in diverse stadswijken.

Uit cijfers van de gemeente blijkt dat in zo’n 90 procent van de gevallen de containers helemaal niet vol zijn. De fracties denken dat het huidige afvalsysteem, zoals de afvalpas, een rol kan spelen bij die bijplaatsingen. Daarom moet het gemeentebestuur onderzoeken of het systeem drempels opwerpt voor bewoners.

De fracties denken aan een proef zoals in Schiedam. Daar werden containers voor restafval tijdelijk zonder pas opengesteld. Dat leverde aanzienlijk minder bijplaatsingen op.

Fractievoorzitter Jalt de Haan van het CDA: “We zien dat de problematiek de afgelopen jaren is toegenomen en willen bekijken hoe we die trend kunnen keren. Als de afvalpas voor sommige bewoners een drempel blijkt te zijn, is het verstandig om dat goed te onderzoeken.”