Catherine Sorgdrager nieuwe artistiek leider van Theater De Steeg

Catharina Sorgdrager. Foto: Nienke Maat

Catherine Sorgdrager wordt per 1 januari 2026 de nieuwe artistiek leider van Theater De Steeg. Ze volgt Karin Noeken op, die na zeventien jaar stopt.

Catherine Sorgdrager is actrice, regisseur, dramadocent en dramatherapeut. Ze werkte eerder mee aan projecten zoals De Meiden van Toen en heeft veel ervaring met jongeren en onderwijs.

Noeken wil zich gaan richten op andere projecten, zoals De Wijk De Wereld en WAARK. Ze vertelt dat ze het theater met vertrouwen overdraagt aan Sorgdrager: “De afgelopen jaren heb ik Theater De Steeg mogen opbouwen tot een prachtige organisatie. Nu is het tijd om los te laten. Dankzij de komst van Catherine kan ik De Steeg doorgeven aan iemand die er met net zoveel liefde en zorg verder aan zal bouwen.”

Sorgdrager zegt dat ze wil doorgaan op het pad van Noeken: “Naast de bestaande voorstellingen en Club BEKSTEEG wil ik nieuwe workshops ontwikkelen: van speeddaten met beroepen tot spelenderwijs solliciteren. Ook ga ik me richten op thema’s als seksuele voorlichting, de kracht van vriendelijkheid, en de sociale spanning en faalangst die onder jongeren leeft.”