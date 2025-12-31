Carbidschieters sluiten dit jaar knallend af in Ten Post

Met een flinke knal werd het jaar traditiegetrouw afgesloten in Ten Post. Voor het elfde jaar op rij kwamen dorpsbewoners en bezoekers samen om carbid te schieten, een gebruik dat in Groningen nog altijd populair is rond de jaarwisseling.

Maar hoe werkt carbidschieten eigenlijk? Eén van de deelnemers legt het uit: “We gooien carbid in de vergassers en doen er vervolgens een vlam bij. Dan krijg je een enorme knal.” Het levert harde explosies op die tot ver in de omgeving te horen zijn.

De bezoekers genieten zichtbaar van het spektakel. “De knal, de gezelligheid en je hebt hier een tent waar je warm drinken kunt krijgen,” vertelt een bezoeker enthousiast. Het samenzijn speelt voor veel mensen een minstens zo grote rol als het schieten zelf.

Toch zijn het vooral de harde knallen die indruk maken. “De knallen en de luchtdruk die tegen je aankomt, dat is het leukste,” zegt een andere bezoeker. Voor velen is het carbidschieten dé manier om het oude jaar knallend af te sluiten.