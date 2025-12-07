Buurttuin Selwerd groeit en bloeit en zoekt versterking: “We hebben nog veel wensen”

De opening van de buurttuin in september 2024. Foto: Hessel Boersma

De buurttuin aan de Eikenlaan in Selwerd is een groen succes in de wijk. Na de officiële opening in september vorig jaar is de tuin uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplek. Volgens Els Struiving, één van de initiatiefnemers, is het wensenlijstje echter nog groot en zijn ook vrijwilligers, die de handen uit de mouwen willen steken, meer dan welkom.

Els, vorig jaar september werd de buurttuin officieel geopend. Hoe is het in het afgelopen jaar gegaan?

“Eigenlijk gaat het gewoon heel goed. Als buurttuin hebben we nu voor het eerst een keer alle seizoenen meegemaakt. En natuurlijk is het soms nog wat zoeken qua inrichting. De tuin is namelijk nog niet af. Wat staat hier mooi? En wat we hebben gekregen, waar zou dat goed kunnen staan? En kunnen we bepaalde plekken wat uitbreiden? En je loopt ook tegen situaties aan die niet brengen wat je verwacht had. Bijvoorbeeld hele mooie planten, waarvan je denkt dat die op een bepaalde plek heel goed gaan doen, daar dan toch niet aanslaan. Het is een gestaag proces. Maar het is ontzettend leuk.”

Om de buurttuin goed neer te kunnen zetten, moeten we eigenlijk terug naar twee jaar geleden hè?

“Het is allemaal begonnen met een oproepje van de kerkelijke gemeente van PKN De Fontein. Zij zochten mensen om de tuin, aan de zijkant van de kerk, te kunnen onderhouden. Dit gedeelte bestond uit een grasveld en een aantal perkjes. Daar heb ik mij, samen met een aantal andere mensen voor aangemeld. Maar na enige tijd kwam de vraag op tafel te liggen of we wellicht niet nog wat meer met de tuin konden doen. Er waren ook al wat initiatieven genomen zoals het planten van appelbomen en dahlia’s. Maar wij dachten dat er meer mogelijk zou zijn. Uiteindelijk is dat een ontmoetingstuin geworden. Het begin was niet makkelijk. Je schrijft fondsen aan om het mogelijk te maken en je krijgt te maken met tegenslagen. Maar uiteindelijk hebben we het met veel doorzettingsvermogen voor elkaar gekregen.”

Hoeveel vrijwilligers zijn er op dit moment die de tuin onderhouden?

“We hebben een kerngroep van vijf mensen en er zijn twee mensen die regelmatig komen helpen. Op elke dinsdag zijn we actief in de tuin. Momenteel is het even wat rustig, omdat de natuur in winterslaap gaat. Maar het gaat heel goed. En wat ons vooral heel blij maakt is dat het door de buurt omarmd wordt. Buurtbewoners die door de tuin lopen. Die het opgenomen hebben in hun wandelroute, die bijvoorbeeld ook door park Selwerd en via het winkelcentrum leidt. Maar omdat we direct naast PKN De Fontein zitten, zien we ook regelmatig dat bezoekers na een bijeenkomst even de tuin in lopen. De kerk is echt een community geworden waar mooie activiteiten plaatsvinden, bijvoorbeeld het aanbieden van een maandelijkse soepmaaltijd. Het sluit allemaal heel mooi op elkaar aan.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

De onthulling van het kunstwerk. Foto: PKN De Fontein Foto: PKN De Fontein

Jullie zijn ruim twee jaar geleden begonnen met de tuin. Als je nu ziet wat het geworden is. Is dit dan boven verwachting als je ziet wat het doet en wat je bereikt?

“Ja, absoluut. Het was altijd een grasveld. Indertijd zijn er wel initiatieven geweest, en er zijn ook echt dingen gedaan om bijvoorbeeld fruitboompjes te plaatsen. Uiteindelijk is het een lang, democratisch proces geweest. Met vallen en opstaan en vele gesprekken: maar we zijn er wel uitgekomen. Er is gesproken over het doel, het ontwerp, welke beplanting, inheems? Al pratend en kibbelend zijn we er uit gekomen. En uiteindelijk zie je ook dat zo’n ontwerp vloeibaar is, omdat er gaandeweg nieuwe wensen komen. We zouden bijvoorbeeld nog graag een regenton willen hebben. Twee compostbakken hebben we al, en we hebben ook een kruiwagen en gereedschap. Dus eigenlijk gaat het super goed.”

Dit jaar was sowieso een bijzonder jaar, want in september is er een kunstwerk geplaatst…

“Dat klopt. Met dank aan de gemeente. Het kunstwerk ‘Nieuw begin’ van Herman Bartelds uit Haren staat in onze tuin. Een prachtig beeld, dat heel erg past. Het is zo mooi omdat het van alle kanten heel verschillend is. Dat we ook kunst een plek wilden bieden, dat hadden we al opgenomen in het ontwerp. In het begin dachten we, we willen iets met een fontein. Maar dat bleek een heel gedoe te zijn. Onze Femme Dijkstra heeft daarop contact gezocht met de gemeente. En het kwam er op neer dat er een lijst met foto’s gedeeld werd met kunstwerken. Dat hebben we besproken en we hebben een keuze gemaakt. De gemeente heeft de sokkel van het kunstwerk hersteld en in september is het beeld geplaatst en onthult. Het is echt een eyecatcher geworden.”

Als je kijkt naar de toekomst. Wat zijn de wensen?

“Er zijn heel veel wensen. Wat ons heel leuk lijkt is om jongeren bij de tuin te betrekken. Vanuit de jongeren die actief zijn binnen de kerk lijkt het ons leuk om de mogelijkheid te bieden om met wilgentenen een hut te bouwen. En wat we zien is dat we veel planten aangeleverd krijgen. Dat is super leuk, maar soms is het wel puzzelen. Vaak gaat het om niet-inheemse planten, terwijl we daar wel naar op zoek zijn. Onlangs hebben we bijvoorbeeld een mooie druivenplant gekregen. Die willen we een mooie plek gaan geven, en we willen daar een boog voor maken zodat deze plant kan gaan klimmen.”

Ik hoor je vertellen over inheems. Merk je ook dat de biodiversiteit in de tuin is toegenomen?

“Wij hebben het idee van wel. We hebben het afgelopen jaar insecten gezien. Bijvoorbeeld best wel wat vlinders. Daarnaast zorgen we er voor dat de tuin met opzet op verschillende plekken rommelig blijft. Ondanks dat we hem of haar zelf nog niet gezien hebben, kan het niet anders dat ook de egel in de tuin moet leven. En met de beplanting proberen we hier ook op in te spelen. Dat er voldoende voedsel te vinden is voor de verschillende dieren. We hebben altijd heel duidelijk voor ogen gehad dat we een tuin willen waar buurt- en wijkbewoners zich welkom voelen, maar ook de dieren.”

Je hebt het ook over het betrekken van kinderen. Lijkt het jullie ook leuk om bijvoorbeeld contact te zoeken met de nabijgelegen school?

“Daar hebben we nog niet over nagedacht. Ik denk dat er absoluut meerwaarde te halen valt. Maar de vraag is wat je dan wilt gaan doen. Ik ben bijvoorbeeld eerder actief geweest bij een tuinproject bij basisschool De Petteflet. Daar hadden we moestuinbakken waarbij de kinderen uitgedaagd werden om te tuinieren. Op zich een heel leuk idee. Maar hoe doe je dat in de zomervakantie? Als de kinderen vakantie hebben, dan groeit de groente door: het heeft onderhoud nodig. Ook omdat onze tuin weinig zon pakt. Daarom staan we er nu een beetje anders in. Kijk. Als men bijvoorbeeld met het idee komt om een bijenhotel te maken, dan zouden we dat best wel heel graag willen faciliteren.”

Jullie hebben nu een groep mensen die zich inzetten voor de tuin. Zoeken jullie nog vrijwilligers?

“We zoeken zeker nog mensen die de groep willen versterken. Elke dinsdagochtend zijn we in de tuin actief. Maar dat betekent niet dat we van mensen verwachten dat ze elke dinsdag present zijn. We zouden het super leuk vinden als mensen zo nu en dan komen helpen. Heel mooi zou zijn, als het mensen zijn die bijvoorbeeld de beschikking hebben over een auto. Het komt voor dat we zware spullen moeten verplaatsen die je niet op je fiets mee kunt nemen. In zo’n geval is het super fijn als er mensen zijn die ons kunnen helpen. Mensen die interesse hebben, of meer informatie willen, kunnen een mail sturen naar dit adres.”