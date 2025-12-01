Buurtbewoners uiten zorgen over verhuizing dagopvang naar Nieuwe Boteringestraat

De bewonersbijeenkomst werd gehouden in de Nieuwe Kerk. Foto: Laurens Jove Rodriguez

De gemeente Groningen en het Leger des Heils hebben maandagavond een informatiebijeenkomst gehouden in de Nieuwe Kerk over de voorgenomen verhuizing van de dagopvang aan de Spilsluizen naar de Nieuwe Boteringestraat 28-30.

Omwonenden en ondernemers waren eerder, op 4 november, per brief geïnformeerd over deze plannen en werden uitgenodigd om hun vragen en zorgen te delen tijdens de bijeenkomst. De informatieavond werd gehouden in de Nieuwe Kerk aan het Nieuwe Kerkhof en duurde van 19.00 tot 21.00 uur. Wethouder Inge Jongman opende de avond. Tijdens het officiële gedeelte werd gesproken over het ‘voorgenomen besluit’ en over het toenemende probleem van dakloosheid.

Een panel, bestaande uit vertegenwoordigers van het Leger des Heils, de gemeente Groningen en het Regionaal Programma Beschermd Wonen en Opvang, gaf uitleg over de plannen. Ook was er een ex-verslaafde en medewerkster van de dagopvang in Leeuwarden aanwezig, die een persoonlijk pleidooi hield over onderlinge verdraagzaamheid. Zij benadrukte dat mensen elkaar nodig hebben, dat het belangrijk is om bij overlast eenvoudig aan de bel te trekken en dat de opvang een plek moet blijven waar rust, koffie en een luisterend oor centraal staan. Ook wees zij op het doel om bezoekers te helpen richting herstel.

Zorgen omwonenden over inspraak

Onder buurtbewoners was de afgelopen weken veel discussie ontstaan. Zij vinden dat de gemeente hen te laat en onvoldoende duidelijk heeft geïnformeerd over de plannen, de cijfers, het veiligheidsbeleid en de inspraakmogelijkheden. Een lid van de bewonersorganisatie uitte stevige kritiek op het gebrek aan informatie vooraf en wees erop dat het verzoek om uitstel van de avond door de wethouder was afgewezen.

Bewoners gaven aan dat zij zich onvoldoende vertegenwoordigd voelen in het participatieproces. Volgens hen komen zij pas in de laatste fase van het proces aan bod. Ook zou er binnen de bewonersorganisatie bewust worden gezwegen uit protest, omdat zij zich niet serieus genomen voelen.

Meerdere buurtbewoners spraken hun zorgen uit over de veiligheid in de wijk. Een vrouw gaf aan dat zij zich ’s avonds onveilig voelt en niet langs de huidige locatie aan de Spilsluizen durft te lopen. Een andere buurtbewoner verwees naar een eerder incident waarbij een dakloze met een mes zou hebben gedreigd. Ook werden zorgen geuit dat het gebied tussen de Martinitoren, het Noorderplantsoen en het centrum door de nieuwe opvanglocatie een soort ‘trechter’ zou worden.

Tijdens de avond werd bevestigd dat er wordt gewerkt aan een integraal veiligheidsplan voor de omgeving van de nieuwe locatie. Dit plan omvat duidelijke afspraken met de GGD, het WIJ-team, de politie en de gemeente, zichtbare aanwezigheid op en rond de locatie, regelmatige controles, het schoonhouden van de omgeving en eenduidige regels die voor iedereen gelden.

Oproepen tot samenwerking

Ondanks de zorgen waren er ook bewoners die opriepen tot samenwerking. Een buurtbewoonster die actief is binnen het Stilteportaal benadrukte dat er de afgelopen jaren veel is gebeurd in de wijk, maar dat zij de komst van een dagopvang met open armen zou ontvangen. Zij deed een dringende oproep om als betrokkenen een werkgroep te vormen om samen een plan te maken voor een succesvolle samenwerking tussen buurt en opvang.

Ook anderen uit het publiek riepen op om niet tegen het Leger des Heils te werken, maar juist mét hen, zodat er beter zichtbaar wordt wat bezoekers van de opvang nodig hebben.

Nadat de vragen aan het panel waren gesteld, was er nog gelegenheid om één-op-één in gesprek te gaan met de betrokkenen van de dagopvang. Deze gesprekken duurden tot uiterlijk 21.15 uur.

Voorgenomen verhuizing naar groter pand

De gemeente en het Leger des Heils willen de opvang verhuizen omdat het huidige pand aan de Spilsluizen te klein is geworden en de eigenaar het gebouw wil verkopen. Het voormalige kantoorpand aan de Nieuwe Boteringestraat biedt meer ruimte voor dagbesteding, maaltijden, sanitaire voorzieningen, rustplekken en individuele begeleiding.

Volgens het panel is een participatietraject gestart op het moment dat de brief naar omwonenden werd verstuurd. 16 december volgt een terugkoppeling waarin de stand van zaken worden besproken, en 13 januari moet een definitief collegebesluit worden genomen. Bewoners krijgen na het besluit een brief met terugkoppeling.

Als dat besluit positief uitvalt, start in maart of april 2026 het omgevinsgoverleg en daarna de verbouwing. De gemeente verwacht dat het Leger des Heils de nieuwe locatie eind volgend jaar in gebruik kan nemen, mits het proces volgens planning verloopt.