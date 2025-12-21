Buurtbewoners nieuwe dagopvanglocatie Leger des Heils verenigen zich; politiek zet onderwerp op raadsagenda

Nieuwe Boteringestraat 28-30. Foto: Laurens Jove Rodriguez

Op de eerste politieke woensdag van het nieuwe jaar spreekt de Groningse gemeenteraad over de nieuwe dagopvanglocatie van het Leger des Heils aan de Nieuwe Boteringestraat. De fracties van de Partij voor het Noorden, Stadspartij 100% voor Groningen en de VVD hebben het onderwerp op de agenda gezet. Ondertussen verenigen buurtbewoners zich: zij maken zich grote zorgen over de impact op hun leefomgeving.

“Afgelopen week fietste ik langs de huidige locatie”, vertelt Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden. “In die tien seconden gebeurde er van alles. Iemand op een fatbike reed tegen een rij geparkeerde fietsen aan, waardoor ze allemaal omvielen. Even verderop probeerde iemand in een hoekje iets te verstoppen. Dat is precies de zorg die er leeft bij bewoners in de omgeving van de Nieuwe Boteringestraat: wat gaat er straks in de openbare ruimte gebeuren als de dagopvang in gebruik is? Het Leger des Heils is verantwoordelijk voor de veiligheid tot aan de drempel, maar zij dragen geen verantwoordelijkheid voor wat er vóór het pand gebeurt. Terwijl de buurt daar wel mee te maken krijgt.”

Noodzaak voor verhuizing

De huidige dagopvang van het Leger des Heils bevindt zich aan de Spilsluizen, maar als het aan de gemeente ligt, verhuist deze naar de Nieuwe Boteringestraat 28-30. De reden voor de verhuizing is dat de huidige locatie te klein is geworden. Volgens de gemeente biedt het nieuwe pand meer ruimte en betere voorzieningen voor zowel bezoekers als hulpverleners. Het gemeentebestuur heeft de afgelopen twee jaar gezocht naar een geschikt pand. Op de nieuwe locatie zullen niet meer dak- en thuislozen worden opgevangen dan nu; de gemeente gaat uit van 50 tot 75 bezoekers per dag.

Van der Laan: “Eerder dit jaar hebben we aangedrongen op een werkbezoek bij het Leger des Heils. Daar was ook de wethouder bij aanwezig. We hebben met eigen ogen gezien dat het huidige gebouw te klein is en slecht geïsoleerd. Het kapelletje wordt nu bijvoorbeeld gebruikt als stilteruimte maar ook voor een-op-eengesprekken. Dat het te klein is, daar is iedereen het over eens.”

Zorgen in de buurt

De keuze voor het pand in de Nieuwe Boteringestraat roept echter weerstand op. “Daar wordt ook gewoond”, benadrukt Van der Laan. “Je treft er een verscheidenheid aan woningen: appartementen, monumentale panden en een groene oase rond de Nieuwe Kerk. Het beoogde pand heeft een oppervlakte van ongeveer 2.000 vierkante meter. In de buurt roept dit veel vragen op. De bewoners zijn niet tegen het Leger des Heils, maar maken zich grote zorgen over de invloed op hun directe leefomgeving.”

Hoewel de Partij voor het Noorden aangeeft genuanceerd in de kwestie te staan, vinden zij de zorgen van de buurt zwaarwegend genoeg om het onderwerp op de raadsagenda te plaatsen. “Door hierover te vergaderen, geven we buurtbewoners de mogelijkheid om in te spreken en hun verhaal te doen.” Volgens Van der Laan voelen de bewoners zich momenteel gepasseerd: “Ze staan met 1-0 of 2-0 achter. De wethouder heeft hen persoonlijk gebeld na de bekendmaking, wat goed is, maar dat neemt de zorgen niet weg. Dit is niet het einde, maar juist het begin van het proces.”

‘Samen voor de Buurt’

De bewoners hebben zich inmiddels verenigd onder de naam ‘Samen voor de Buurt’. Ze werken aan een website en roepen buurtgenoten op zich aan te sluiten. “Wij maken ons grote zorgen en willen uitstel van het voorgenomen besluit”, laten zij weten. “Er is geen volwaardig participatieproces geweest. Omwonenden mogen wel praten over de plannen, maar niet echt méépraten. Ze worden niet werkelijk betrokken, terwijl participatie een wettelijke verplichting is van de gemeente.”

De vereniging stelt dat cruciale informatie ontbreekt. “Opgevraagde stukken via Woo-verzoeken zijn nog steeds niet beschikbaar en vragen worden onbevredigend beantwoord. Ook is er geen duidelijkheid over de invulling van de 2.000 vierkante meter. Wordt het een mega-opvang? Is nachtopvang de volgende stap? Wij willen opkomen voor de buurt waar we zo trots op zijn.”

Gebrek aan informatie

Ook Van der Laan bekritiseert de informatievoorziening vanuit het college. “Als raadslid wil je je huiswerk goed kunnen doen. We zouden deze maand een analyse krijgen, maar die volgt nu pas in januari. Wij moeten ergens iets van kunnen vinden, maar dat kan alleen op basis van volledige informatie.”

Om de veiligheid te waarborgen, stelt de Partij voor het Noorden voor om een straal van drie- tot vierhonderd meter rond het pand op te nemen in een integraal veiligheidsplan. “Daar hebben omwonenden minimaal recht op. Daarnaast zijn we niet gelukkig met deze specifieke locatie midden in een besloten woonbuurt. Incidenten hebben hier direct een verstorende werking. Bij dit soort opvang heb je te maken met gedragingen en middelengebruik, waarbij er mogelijk op straat gedeald gaat worden. Dat vooruitzicht is zeer zorgelijk.”

Tijdens een recente, drukbezochte bewonersbijeenkomst in de Nieuwe Kerk werd de emotie in de buurt duidelijk. Van der Laan: “Het eerste half uur van de avond ging vooral over de boodschap dat de mensen in de opvang ‘ook uw broer of zus’ kunnen zijn. Maar dat begrijpen deze omwonenden juist heel goed; het zijn redelijke mensen. Waar het werkelijk om gaat, is of zo’n grote opvanglocatie past in de beslotenheid van deze specifieke woonbuurt. Bewoners hebben het gevoel dat handhaving enkel en alleen plaats zal vinden bij ernstige incidenten en er dus grotendeels alleen voor zullen staan.”