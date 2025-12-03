Burgemeester onderzoekt veiligheid fietsenstalling Forum na steekpartij: “Camera’s lossen niet alle problemen op”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Burgemeester Roelien Kamminga (VVD) gaat onderzoeken hoe de omgeving van de fietsenstalling bij Forum Groningen veiliger kan worden ingericht. De burgemeester reageert hiermee op vragen uit de gemeenteraad naar aanleiding van een steekpartij die afgelopen weekend plaatsvond in de fietsparkeerkelder.

De fractie van het CDA schrok van het nieuws en stelde vragen over de kwestie. “Zoals bekend willen we als CDA dekkend cameratoezicht in de binnenstad om de politie vaker en sneller in staat te stellen om verdachten in de kraag te vatten,” aldus raadslid Izaäk van Jaarsveld. Daarnaast uit het CDA zorgen over de veiligheid van de beheerders van de fietsenstallingen en vroeg of hun veiligheid voldoende gewaarborgd is.

Voordat de burgemeester op de CDA-vragen kon reageren, stelde de VVD nog een aantal aanvullende vragen. Ietje Jacobs-Setz: “Mijn fractie is op onderzoek uitgegaan in deze bewuste stalling. Nu zagen wij dat er al best veel camera’s hangen. Wat gebeurt daar mee? Wie bekijkt de beelden?” De VVD merkt op dat de beelden van de camera’s die op straat gericht zijn, à la minuut worden uitgelezen, en vraagt zich af wat er met de beelden uit de stalling gebeurt.

Blinde vlekken

Burgemeester Kamminga legt uit dat er al veel aan veiligheid wordt gedaan: “We hebben in de stad best wel veel camera’s hangen. Het is dus niet zo dat we niets doen.” Zij erkent echter dat er wel blinde vlekken zijn die het college zorgen baren.

Het college bevestigt ook dat er veel camera’s in de fietsenstalling hangen: dat helpt en heeft een afschrikwekkende werking, maar “tegelijkertijd is het niet een middel waar we alle incidenten mee gaan voorkomen.”

Over de camerabeelden van de stalling vermeldt de burgemeester dat deze primair bedoeld zijn ter beveiliging van het object zelf, en pas secundair voor toezicht. De beelden kunnen door de politie gevorderd worden voor onderzoek. De vragen over de veiligheid van de beheerders van de stalling zijn een punt van aandacht. “Naar aanleiding van incidenten lopen hier gesprekken over, waarbij we als college binnenkort hier op terug gaan komen en dan zullen we ingaan op de vraag of er aanvullende maatregelen nodig zijn,” aldus Kamminga.

Mix van maatregelen

Het antwoord is voor het CDA reden om expliciet te vragen wat er met die blinde vlekken gaat gebeuren. Kamminga antwoordde dat het college een actieplan heeft. Ze wil onderzoeken wat de juiste mix van maatregelen is voor de gebieden waar zorgen zijn. “Naast camera’s zou je ook kunnen denken aan de inzet van boa’s”, lichtte Kamminga toe. Het college kijkt ook naar de resultaten van de evaluatie van de camera’s die op de Gele Loper hangen.

“Bij de Nieuwe Markt willen we gaan kijken wat de juiste mix is”, besloot de burgemeester. “Als college willen we dat het er veiliger wordt en veilig blijft met maatregelen die passend zijn.”