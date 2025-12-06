Brieven met nieuws asielopvang Ter Borch arriveren te laat, gemeente biedt excuses aan

Foto: Joris van Tweel

Inwoners van de wijk Ter Borch bij Eelderwolde (gemeente Tynaarlo) hebben via de media moeten vernemen dat er een asielzoekerscentrum in hun omgeving komt. Brieven van de gemeente arriveerden te laat door drukte bij het postbedrijf, waardoor de afgesproken publicatietijd van de media niet werkte. De gemeente Tynaarlo heeft hiervoor excuses aangeboden. Dat meldt RTV Drenthe.

Het college van burgemeester en wethouders in de Drentse gemeente nam in de laatste week van november een besluit over de opvang. Hierop werd een brief opgesteld en verstuurd naar omwonenden. De bezorging had op donderdag plaats moeten vinden, vóórdat de media zouden publiceren.

De gemeente had de media gevraagd om pas na 15.00 uur op donderdag aandacht te besteden aan het onderwerp, zodat bewoners de informatie eerst zelf konden lezen. Doordat de post vertraging opliep, moesten bewoners alsnog het nieuws in de media lezen.

“Wij begrijpen dat dit als pijnlijk en onbevredigend kan zijn ervaren, en wij betreuren dit ten zeerste”, aldus de gemeente, die daarop besloot om een excuusbrief door eigen medewerkers te laten verspreiden.

De plannen voorzien in een opvanglocatie voor maximaal 150 vluchtelingen op Businesspark Ter Borch. Het collegebesluit betekent overigens niet dat er direct gebouwd gaat worden; er moeten nog diverse onderzoeken (waaronder een bodemanalyse) worden uitgevoerd. De verwachting is dat de opvang op zijn vroegst over anderhalfjaar de deuren kan openen.