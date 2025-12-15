Brandwondencentrum Groningen begint voor tiende jaar met campagne rond veilig carbidschieten

Het Brandwondencentrum Groningen is deze maandag weer begonnen met de jaarlijkse BOCK-campagne voor veilig carbidschieten rond de jaarwisseling. Die inmiddels tien jaar lopende campagne in de aanloop naar de jaarwisseling werkt goed, laat het centrum weten.

Steeds meer mensen schieten carbid, vooral doordat vuurwerk nu al op steeds meer plekken verboden is. Volgens het brandwondencentrum gaat het vaak mis door onwetendheid of door risico’s die mensen nemen. Maar het kan anders, vertelt brandwondenarts Stefan Doornbos: “Met een paar simpele maatregelen houden we de traditie van carbidschieten veilig.”

Het brandwondencentrum wijst carbidschieters op simpele veiligheidsregels: gehoorbescherming en een veiligheidsbril, alleen schieten met een melkbus in goede staat en een stevige bodem, het gebruik van een plastic bal in plaats van een deksel, een stevige basis achter de melkbus, aansteken met een fakkel op een stok, naast de bus blijven staan (en er dus niet op gaan zitten) en voldoende aanwezige blusmiddelen. Kennis en materiaal voor EHBO, met daarnaast water en blusdekens, helpen om brandwonden en ander letsel direct te kunnen handelen.

Het Brandwondencentrum startte de BOCK-campagne in 2015, nadat in één jaar opvallend veel mensen met ernstige brandwonden werden opgenomen. Daarvoor ging het meestal om enkele patiënten per jaar. Volgens het Brandwondencentrum helpt de aanpak die de afgelopen tien jaar is gevoerd. Het aantal ernstige brandwonden door carbidschieten is de afgelopen jaren niet verder gestegen, terwijl meer mensen eraan meedoen.