Brandweerlieden vinden verrassing in container vol rook

Foto: Patrick Wind, 112groningen

Brandweerlieden keken in de nacht van dinsdag vol verbazing op toen ze aan de Steenhouwerskade een brandje in een bouwcontainer blusten.

Een medewerker van de gemeente ontdekte de brand, zo meldt 112groningen. Toen de brandweer arriveerde en de container opende bleek er een man in te liggen. Vermoedelijk ging het om een zwerver.

De man had waarschijnlijk een vuurtje in de container gemaakt om zichzelf warm te houden. De brandweer heeft de man uit de container gehaald. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel.