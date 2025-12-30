Brandjes in verschillende Groningse wijken (update)

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Rondom de Stad hebben dinsdagavond verschillende brandjes plaatsgevonden. Rond 18.00 uur woedde brand in Hoogkerk, twee uur later in Vinkhuizen en om 20.45 uur was het raak in de K. de Vriezestraat.

18.00 In Hoogkerk was een straatbrand aan de Juliana van Stolbergstraat. Verschillende spullen zijn op een stapel gegooid en aangestoken. De brandweer heeft het vuur geblust.

19.00 In Vinkhuizen was het raak bij het winkelcentrum aan de Platinalaan. Een container en winkelwagen waren in brand gezet bij de laden en lossen plek van een supermarkt. Ook deze brand was snel geblust.

20.45 In de K. de Vriezestraat in Groningen stond een ondergrondse container in de brand. De brandweer heeft dit geblust door de container te vullen met water.