Brand in studentenhuis Hoendiepskade, twee personen uit woning gehaald

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een studentenhuis aan de Hoendiepskade heeft in de nacht van dinsdag op woensdag brand gewoed. Daarbij zijn zeker twee personen uit het het pand gehaald door hulpverleners.

De melding van de brand kwam rond 00.55 uur bij de hulpdiensten binnen. In eerste instantie werden een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie gestuurd. “Omdat er vanaf het begin veel onduidelijkheid was over de situatie, en hoeveel personen er binnen waren, hebben we al snel een tweede tankautospuit gealarmeerd”, vertelt een brandweerwoordvoerder.

Nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl vertelt dat de brand woedt in een kamer op de tweede verdieping. “Brandweerlieden konden al snel een bewoner uit het pand halen, tien minuten later gevolgd door een tweede persoon.”

In de straat stonden meerdere brandweer- en politiewagens en ambulances. “Medisch personeel heeft drie personen nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd”, vertelt de brandweerwoordvoerder. De nieuwsfotograaf vertelt dat één van hen met een ambulance is overgebracht naar het ziekenhuis.

Door middel van een binnenaanval hebben brandweerlieden het vuur onder controle gebracht. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade.

Later meer.