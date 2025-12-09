Bouwstof #18: Hoe maak je de aanloop naar de Grote Markt groener en fietsvriendelijk?

Foto: Jeen de Vos

Bouwstof besteedt deze week aandacht aan de herinrichting van het Kwinkenplein en omgeving. Hoe zijn de bussen weggewerkt? Waar krijgen fietsers en voetgangers meer ruimte tussen het nieuwe groen? En waar krijgen taxi’s en lossende vrachtwagens een plek?

De komende tijd worden het Kwinkenplein en de aanloopstraten naar de Grote Markt vergroend en aantrekkelijker gemaakt voor voetgangers en fietsers. Daar komt heel wat bij kijken.

Bouwstof

De stad en de dorpen in de gemeente Groningen veranderen voortdurend. Er wordt gebouwd, gesloopt en verduurzaamd. In Bouwstof belichten we om week één van deze ontwikkelingen.