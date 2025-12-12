Bouw Huis van Ten Post begonnen met verplaatsing twee grote eiken

Foto: Johannes Rienks

Wethouder Inge Jongman heeft donderdag, samen met de kinderburgemeester en de kinderen uit Ten Post, een boom geplant en een bouwbord onthuld op de locatie van het nieuwe Huis van Ten Post. Na de bouwstart werden meteen twee grote bomen verplaatst om ruimte te maken voor de bouw.

De eiken stonden sinds 1960 achter het veld van VV TEO. Begin volgend jaar wordt ook een deel van de sportvelden ontgraven om ruimte te maken voor de nieuwbouw en ook de bomen moeten daarvoor plaatsmaken. Met grote kranen werden de bomen van zo’n 70.000 en 95.000 kilo uitgegraven, opgetild en tientallen meters verderop neergezet. Veel inwoners kwamen kijken naar de operatie.

Het te bouwen Huis van Ten Post wordt het nieuwe multifunctionele centrum in het dorp. Daarmee komt er één centrale ontmoetingsruimte waar onderwijs, sport, opvang en verenigingen samenkomen.

Het project raakte vertraagd omdat de voorbereidende werkzaamheden van Enexis uitliepen en omdat een bezwaar tegen het bouwplan was ingediend. Enexis is inmiddels begonnen met het omleggen van een kabel, zodat de weg vrij komt om de beide bomen te verplaatsen die nu tussen de twee sportvelden staan. De daadwerkelijke bouw van het Huis van Ten Post start in februari en moet over een jaar voltooid zijn. Dan zijn ook de resterende sportvelden gerenoveerd.

Zoals gezegd wordt een deel van de sportvelden begin volgend jaar ontgraven voor de nieuwbouw. Daarom kan voetbalvereniging VV TEO niet meer volledig gebruikmaken van haar velden. De voetballers kunnen nu terecht in Stedum en Woltersum. Vanaf september volgend jaar zijn de velden weer bespeelbaar.