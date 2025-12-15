Bocce-toernooi sluit jubileumjaar De Brug Groningen af: ‘Trots dat sport nu vaste plek heeft in Nederland’

Foto: De Brug Groningen (via Facebook)

In sporthal De Brug speelden sporters met een verstandelijke beperking afgelopen vrijdageen Bocce-toernooi, als afsluiting van het 50-jarig jubileum van De Brug Groningen.

De dag begon met een opening door wethouder Inge Jongman. Daarna liepen alle sporters mee in een defilé. Na het indelen van de teams gingen de wedstrijden van start, onder leiding van scheidsrechters van Jeu de Boulesclub ‘Pret le But’ uit Stad.

“Met veel enthousiasme, maar ook door elkaar aan te moedigen, werd er gestreden om de medailles”, vertelt de organisatie over het toernooi van vrijdag. “Het was een heerlijke dag, mooi om te zien hoe er volop is genoten van deze mooie sport met elkaar. Met dank aan alle deelnemers, de vele vrijwilligers en de organisatie blikken we terug op een mooie dag!”

Bocce is een Italiaans balspel dat lijkt op jeu de boules. Spelers rollen hun ballen zo dicht mogelijk bij een kleine witte bal, de pallina. De sport is eenvoudig en wordt wereldwijd veel gespeeld door mensen met een verstandelijke beperking, onder meer binnen Special Olympics. De Brug Groningen introduceerde Bocce enkele jaren geleden in Nederland. Inmiddels spelen sporters het spel tijdens regionale en nationale Special Olympics-wedstrijden.

“Wij zijn voorloper geweest om deze activiteit een aantal jaren geleden in ons land te introduceren,” laat De Brug Groningen weten. “Inmiddels wordt Bocce volop gespeeld tijdens zowel de Nationale Spelen als regionale Special Olympics. Het doel is simpel: je eigen ballen zo dicht mogelijk bij een kleinere witte bal, de ‘pallina’, rollen om punten te scoren. Wij zijn trots dat Bocce inmiddels een vaste plek heeft in Nederland. Het is een sport waar iedereen aan kan meedoen.”