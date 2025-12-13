Blikschade bij verkeersongeluk op Rijksweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Rijksweg hebben zaterdagavond twee personenauto’s flinke schade opgelopen. Dat meldt de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 18.00 uur ter hoogte van de kruising met de Leeuwenburgstraat. Door nog onbekende oorzaak werd de automobilist van een personenauto van achteren aangereden door de bestuurder van een bestelbusje. Daarbij ontstond er forse schade. Onder andere het achterruit van de personenauto sprong, waardoor glas op straat terecht kwam. Niemand van de betrokkenen raakte gewond.

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. De personenauto moest door een bergingsbedrijf weggesleept worden.