Bijzondere kerstviering voor patiënten in het UMCG

Foto via UMCG

Patiënten die tijdens kerst in het UMCG moeten blijven, konden dinsdagavond samenkomen voor een speciale kerstviering rond een ‘kampvuur’. Op de Fonteinpatio was ruimte samenzijn voor iedereen die erbij wilde zijn.

De Fonteinpatio was tijdelijk anders ingericht dan normaal. Rond de fontein stonden vuurschalen, lichtjes en decoratie die deed denken aan een klein festivalterrein. In de vuurschalen brandden oefenvuren van de Groningse brandweer.

Vrijwilligers haalden patiënten op van de afdelingen: lopend, met een rolstoel of met het bed. Op de patio speelden onder andere een Ierse band en muzikanten met een accordeon en een viool bekende kerstliederen. Naast gezelligheid en warmte was er ook ruimte om te gedenken en steun te vinden met het aansteken van een kaars.