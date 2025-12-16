Bibliotheek Haren heropend na verbouwing

Foto: Bob de Vries via Forum Groningen

De Forumbibliotheek Haren is afgelopen maandag officieel heropend na een verbouwing. De bieb is nu meer ingericht als een plek waar inwoners, naast lezen en boeken lenen, elkaar ook kunnen ontmoeten.

De opening werd verricht door locatiecoördinator Hans van Hest. Forum-directeur Dirk Nijdam sprak tijdens het welkom over de veranderde rol van de bibliotheek.

In de vernieuwde bibliotheek kunnen bezoekers nu ook rustig zitten, de krant lezen, koffie drinken of meedoen aan activiteiten. Daarnaast kunnen mensen er terecht met vragen, bijvoorbeeld over digitale zaken bij de overheid. Ook zijn er gratis hulpuren, spreekuren en activiteiten voor kinderen.

De verbouwing is betaald met speciale overheidsgelden, bedoeld om bibliotheken te vernieuwen en hun aanbod uit te breiden.

Eerder werden ook de bibliotheken in Lewenborg, Selwerd en Hoogkerk verbouwd. In 2026 volgt Ten Boer. Van 12 tot en met 17 januari is er een feestelijke openingsweek. In Haren, Selwerd en Hoogkerk zijn dan gratis activiteiten voor jong en oud.