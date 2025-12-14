Bewoners zetten zich in voor behoud Biotoop: ”Wees voorzichtig met het sociaal maatschappelijk ecosysteem.”

De Biotoop in Haren (Foto: Bram Koster)

Op maandag 8 december werden de toekomstplannen voor de biotoop gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst. De gemeente heeft 3 toekomstplannen opgesteld over de toekomst van het gebied rond de Biotoop en de Hortus. Via de Stem van Groningen kunnen inwoners hun mening hierover geven. Daarnaast was er ook een informatiebijeenkomst. Deze werd druk bezocht. Onder de bewoners zijn zorgen over de toekomst van hun woon-en werkplek. Samen met vastgoedeigenaar Carex hebben ze gewerkt aan een alternatief plan: Betaalbaar perspectief. In het radioprogramma Haren Doet, vertelt bewoner Jeroen Hoekstra dat het plan op deze avond niet is meegenomen in de presentatie, maar wel kort is besproken tijdens de tweede sessie.

De Biotoop is een broedplaats waar gewoond en gewerkt wordt. Het is uitgegroeid tot een sociaal maatschappelijk ecosysteem. Volgens Jeroen zijn de plannen van de gemeente vooral gericht op vastgoedontwikkeling. De huidige functie van de Biotoop lijkt hiermee te verdwijnen. Er zijn twijfels of de gemeente voldoende oog heeft voor wat er is ontstaan in de Biotoop. Want als je gaat renoveren en iedereen weer terugzet, dan is het niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor het sociaal maatschappelijk ecosysteem wat is ontstaan. ”We proberen echt duidelijk te maken aan de gemeente dat je hier heel voorzichtig mee om moet gaan”.

Het plan van de bewoners en Carex is opgesteld in overleg met de gemeente. Het idee is dat het onderhoud over een langere periode wordt uitgesmeerd. Zo kan Carex de bewoners een contract geven voor onbepaalde tijd en daarna doorzetten tot 3 jaar opzegtermijn. Met de inkomsten kan Carex investeren in de panden en uiteindelijk betalen voor het onderhoud. Jeroen vertelt dat dit de gemeente minder geld kost.

Mocht het zo zijn dat de bewoners uit de Biotoop moeten vertrekken, dan is er wel een probleem. Veel bewoners hebben tijdens de bijeenkomst hun zorgen hierover gedeeld. Er worden veel plannen gecreëerd voor renovatie, maar er is niet over nagedacht wat er met het sociaal maatschappelijk ecosysteem gaat gebeuren. Ook veel werkgelegenheid gaat verloren. ”De Biotoop is anders dan andere broedplaatsen. We hebben ons geprofessionaliseerd, hierdoor is er veel kruisbestuiving van ondernemers. Iedereen helpt elkaar”.

Hoe nu verder? Als het punt wordt besproken tijdens de raadsvergadering, dan gaan ze daar inspreken. De bewoners gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat ze worden gehoord.

Beluister hieronder het volledige interview: