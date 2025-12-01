Bewoners Selwerd kunnen donderdag grof vuil kwijt in jaarlijkse milieustraat

grof vuil

Bewoners van de Groningse wijk Selwerd kunnen aanstaande donderdag dichtbij huis hun grof vuil kwijt. Op vier december van 9.00 uur tot 14.00 uur is een tijdelijke milieustraat ingericht aan de Iepenlaan.

Grofvuil moet normaal bij een afvalbrengstation worden ingeleverd. In de tijdelijk milieustraat kunnen wijkbewoners hun grof vuil dichterbij huis kwijt – handig voor de bewoners die niet makkelijk zelf naar een station kunnen gaan. Wijkbewoners kunnen grofvuil, wit- en bruinafval langsbrengen.

Witgoed bestaat uit grote huishoudelijke apparaten, zoals koelkasten, vriezers, wasmachines, drogers en vaatwassers. Bruingoed slaat op geluids- en beeldelektronica, zoals televisies, computerschermen en radio’s. Andere spullen die ingeleverd kunnen worden zijn oude stoelen, tafels, banken, hout en spaanplaat, ijzer, metaal en herbruikbare spullen. Het inleveren van chemisch afval is niet toegestaan.

Er is voor wijkbewoners een bakfiets beschikbaar om het afval te vervoeren.